Koronavirüs nedeniyle 14 kişi vefat etti, 2 bin 511 yeni vaka tespit edildi - Son Dakika
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Koronavirüs nedeniyle 14 kişi vefat etti, 2 bin 511 yeni vaka tespit edildi

26.04.2022 21:08
Koronavirüs nedeniyle 14 kişi vefat etti, 2 bin 511 yeni vaka tespit edildi

26 Nisan'da kaydedilen 24 saatlik verilere göre 2 bin 511 vaka tespit edildi. Vefat sayısı ise 14 olarak belirlendi. Öte yandan iyileşen hasta sayısı 14 bin 425 olurken toplam 132 bin 633 PCR testi yapıldı.

Sağlık Bakanlığı, Türkiye'nin Günlük Koronavirüs Tablosu'nu paylaştı. 26 Nisan'da açıklanan son 24 saatlik verilere göre; 2 bin 511 yeni vaka tespit edildi. Vefat sayısı 14 olarak belirlendi. Tedavisi tamamlanan 14 bin 425 hasta taburcu olurken bugün 132 bin 633 test yapıldı.

2. DOZ AŞILAMA ORANI YÜZDE 85,43 OLDU

Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan tabloda, aşılama verilerine de yer verildi. En az 1 doz aşı olmuş 18 yaş üzeri nüfusu kapsayan verilere göre Türkiye'de 1. doz aşılama oranı ortalama yüzde 93,14 oldu. 2. doz ortalaması ise yüzde 85,43 olarak belirlendi. Öte yandan Türkiye'de bugüne kadar uygulanan aşı miktarı ise 147 milyon 455 bin 844 doza yükseldi.

2. DOZ AŞI OLANLARIN SAYISI 53 MİLYON 29 BİN 128 OLDU

Sağlık Bakanlığı, aşılama yapılan tekil kişi sayısını da paylaştı. Buna göre; Türkiye'de 57 milyon 814 bin 672 kişi ilk doz aşısını yaptırdı. İkinci doz aşı yaptıranların sayısı 53 milyon 29 bin 128 olarak kayıtlara geçerken, 3. doz uygulamasında 27 milyon 738 bin 522 kişiye aşı yapıldı.

DÜNKÜ VAKA SAYISI 2 BİNİ GEÇMİŞTİ

Öte yandan dün ülkemizde koronavirüs nedeniyle 15 kişi hayatını kaybederken 2 bin 604 de yeni vaka tespit edilmişti.

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Koronavirüste Bugün: 14 Kişi Hayatını Kaybetti, 2 Bin 511 Yeni Vaka Tespit Edildi Koronavirüste Bugün: 14 Kişi Hayatını Kaybetti, 2 Bin 511 Yeni Vaka Tespit Edildi Koronavirüs nedeniyle 15 kişi vefat etti, 2 bin 604 yeni vaka tespit edildi Koronavirüs nedeniyle 15 kişi vefat etti, 2 bin 604 yeni vaka tespit edildi

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SON DAKİKA: Koronavirüs nedeniyle 14 kişi vefat etti, 2 bin 511 yeni vaka tespit edildi - Son Dakika
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