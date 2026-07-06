Ilıdağ Mahallesi'ndeki yeni sağlık ocağı hizmet binasında inceleme - Son Dakika
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Ilıdağ Mahallesi'ndeki yeni sağlık ocağı hizmet binasında inceleme

Ilıdağ Mahallesi\'ndeki yeni sağlık ocağı hizmet binasında inceleme
06.07.2026 09:31  Güncelleme: 09:33
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Aydın'ın Köşk ilçesinde yapımı tamamlanan Ilıdağ Mahallesi Sağlık Ocağı hizmet binası, Belediye Başkanı Nuri Güler tarafından yerinde incelendi. Başkan Güler, yeni binanın mahalle sakinlerine modern ve konforlu sağlık hizmeti sunacağını belirtti.

Aydın'ın Köşk ilçesinde yapımı tamamlanan Ilıdağ Mahallesi Sağlık Ocağı hizmet binası, Köşk Belediye Başkanı Nuri Güler tarafından yerinde incelendi.

Köşk Belediye Başkanı Nuri Güler, Ilıdağ Mahallesi'ne kazandırılan Sağlık Ocağı hizmet binasında incelemelerde bulundu. Mahalle Muhtarı Ali İhsan Bayram ve belediye meclis üyeleriyle birlikte binayı ziyaret eden Başkan Güler, tamamlanan çalışmalar hakkında değerlendirmelerde bulundu. Yeni sağlık ocağı hizmet binasının mahalle sakinlerinin sağlık hizmetlerine daha modern, güvenli ve konforlu şartlarda ulaşmasına katkı sağlayacağını belirten Başkan Güler, yatırımın Ilıdağ Mahallesi'ne hayırlı olmasını temenni etti. Çalışmalarda emeği geçen herkese teşekkür eden Güler, vatandaşların yaşam kalitesini artırmaya yönelik yatırımların süreceğini ifade etti. - AYDIN

Kaynak: İHA

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Son Dakika Sağlık Ilıdağ Mahallesi'ndeki yeni sağlık ocağı hizmet binasında inceleme - Son Dakika

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