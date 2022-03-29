Kovid-19 hastalarında ani gelişen görme kayıplarıyla ilgili çalışma tıp literatüründe - Son Dakika
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Kovid-19 hastalarında ani gelişen görme kayıplarıyla ilgili çalışma tıp literatüründe

29.03.2022 15:14
Kovid-19 hastalarında ani gelişen görme kayıplarıyla ilgili çalışma tıp literatüründe

Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma Hastanesi Göz Hastalıkları Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Orhan Ateş'in Kovid-19'un, göz damarlarında tıkanıklığa yol açıp ani görme kaybına neden olduğunu tespit ettiği araştırması tıp literatürüne girdi.

Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma Hastanesi Göz Hastalıkları Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Orhan Ateş'in Kovid-19'un, göz damarlarında tıkanıklığa yol açıp ani görme kaybına neden olduğunu tespit ettiği araştırması tıp literatürüne girdi.

Prof. Dr. Ateş, geçen yıl Kovid-19 tanısı almış veya tedavisi görmüş genç hastalarda ani görme kaybı şikayetleri üzerine klinik araştırma ve çalışma başlattı.

Bu kapsamda, Kovid-19 geçirmiş veya tedavisi görmüş hastalarda yapılan muayene ve tetkiklerde görme kaybının Kovid-19'a bağlı retinal damarlardaki tıkanıklık sonucu olduğunu ortaya koyan Ateş, bu hastalara medikal tedavi yanında hiperbarik oksijen tedavisini de uyguladı.

Ateş'in söz konusu hastalarda ani gelişen görme kayıplarının Kovid-19'un bir komplikasyonu ve bu durumun hiperbarik oksijen ve medikal tedavi ile düzelebilir olduğunu tespit ettiği çalışması, "Korean J Ophthalmol" tıp dergisinde yayınlanarak dünya literatüründeki yerini aldı.

YORUMLAR
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Atatürk Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Orhan Ateş, Araştırma, Sağlık, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Sağlık Kovid-19 hastalarında ani gelişen görme kayıplarıyla ilgili çalışma tıp literatüründe - Son Dakika


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