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Kovid-19 vakalarının 4 kat arttığı Kocaeli'de "aşı ve tedbir" uyarısı - Son Dakika

Kovid-19 vakalarının 4 kat arttığı Kocaeli'de "aşı ve tedbir" uyarısı

11.01.2022 14:21
Kovid-19 vakalarının 4 kat arttığı Kocaeli'de "aşı ve tedbir" uyarısı

Kocaeli Valisi Seddar Yavuz, Omicron varyantı nedeniyle kentteki Kovid-19 vakalarının 4 kat dolayında arttığına dikkati çekerek, tedbirlere uyulması ve aşı olunması çağrısında bulundu.

Kocaeli Valisi Seddar Yavuz, Omicron varyantı nedeniyle kentteki Kovid-19 vakalarının 4 kat dolayında arttığına dikkati çekerek, tedbirlere uyulması ve aşı olunması çağrısında bulundu.

Yavuz, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Kovid-19'la mücadele çalışmalarının devam ettiğini belirtti.

Vatandaşları, hızla yayılan Omicron varyantına karşı uyaran Vali Yavuz, "Değerli Kocaelili kardeşlerim, Omicron varyantı nedeniyle ilimizdeki vaka sayıları 4 kat dolayında arttı. Lütfen maske kullanalım. Eksik aşı dozlarımızı tamamlayalım. Sizleri seviyor ve sizin sağlığınız için çalışıyoruz." ifadelerini kullandı.

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Omicron, Kocaeli, Medya, Sağlık, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Sağlık Kovid-19 vakalarının 4 kat arttığı Kocaeli'de 'aşı ve tedbir' uyarısı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kovid-19 vakalarının 4 kat arttığı Kocaeli'de "aşı ve tedbir" uyarısı - Son Dakika
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