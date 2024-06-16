Kronik hastalığı olanlara Kurban Bayramı'nda tavsiyeler - Son Dakika
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Sağlık

Kronik hastalığı olanlara Kurban Bayramı'nda tavsiyeler

Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Kardiyoloji Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Servet Altay, kronik hastalığı olanlara Kurban Bayramı'nda ziyaretlerini serin saatlere göre planlamaları ve dengeli beslenmeleri tavsiyesinde bulundu. Prof. Dr. Altay, ağır yemeklerin ve yoğun et tüketiminin kalp hastalıklarının artma riskini artırdığını belirtti. Ayrıca, sıcak saatlerde dışarı çıkılmaması ve ilaçların düzenli kullanılması gerektiğini vurguladı.

16.06.2024 13:57
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Trakya Üniversitesi (TÜ) Tıp Fakültesi Kardiyoloji Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Servet Altay, kronik hastalığı olanlara Kurban Bayramı'nda ziyaretlerini serinliğin yaşandığı saatlere göre programlamaları tavsiyesinde bulundu.

Prof. Dr. Altay, AA muhabirine, bayramlarda geniş sofralar kurulduğunu ve normalden fazla yemek yenildiğini dile getirdi.

Bayram günlerinde sık aralıklara yemek yendiğini belirten Altay, "Kurban Bayramı'nda yoğun et tüketimi ve bununla beraber tatlı tüketimi oluyor. Dengesiz beslenme birçok kronik hastalığın kötüleşmesine neden oluyor. Kalp ve hipertansiyon hastalarında sıkıntı yaratıyor." dedi.

Altay, bayramın sıcak havaların etkili olduğu döneme denk geldiğine de dikkat çekip çok sıcak saatlerde dışarı çıkılmaması tavsiyesinde bulundu.

Ziyaretlerin serin saatlerde yapılmasını ve hafif yiyeceklerin tercih edilmesi gerektiğini anlatan Altay, şunları kaydetti:

"Bayramın özellikle çok sıcak bir döneme gelmesi çok sıkıntılı oldu. Sıcaklardan dolayı sağlık sorunları yaşanıyor bunun yanında bayram dolayısıyla ağır yemeklerle beslenilirse ve fazla et tüketimi olursa kalp hastalıklarının artma riski var. Ritim bozukluğu olan, diyabet ve hipertansiyonu olan hastalara bayramda dengeli yemek tüketimi öneriyoruz.

Yaz sıcakları olmasına rağmen bayram coşkusuna herkes katılacak ama özellikle kronik hastalığı olanlar çok sıcak saatlerde dışarıya çıkmasın. İlaçlarını aksatmadan, yeterli sıvı tüketerek kendilerini serin tutma gayretinde olsunlar."

Kaynak: AA

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Son Dakika Sağlık Kronik hastalığı olanlara Kurban Bayramı'nda tavsiyeler - Son Dakika

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