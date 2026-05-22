KSBÜ Tıp Fakültesi'nde Simülasyon Merkezi Açıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

KSBÜ Tıp Fakültesi'nde Simülasyon Merkezi Açıldı

KSBÜ Tıp Fakültesi\'nde Simülasyon Merkezi Açıldı
22.05.2026 11:37
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

KSBÜ Tıp Fakültesi'nde kurulan simülasyon merkezi, 1000 öğrenciye pratik tıp eğitimi sağlıyor.

Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi (KSBÜ) Tıp Fakültesi bünyesinde gerçek bir hastane gibi tasarlanarak kurulan simülasyon merkezinde yaklaşık 1000 öğrenci ve asistan doktorluğa hazırlanıyor.

KSBÜ Tıp Fakültesi'nde 800 metrekare alana kurulan simülasyon merkezinde, poliklinikler, acil ve yoğun bakım birimi, doğum ve pediatrik alanlar oluşturuldu.

Alanlarda bölümlere göre tıbbi cihazlar ve yaşamsal tepkiler veren mankenler ile mesleki beceri maketleri bulunuyor.

Yaklaşık 1000 öğrenci ve asistan, mankenler ve mesleki beceri maketleriyle oluşturulan senaryoya göre tıbbi cihazları kullanarak deneyim kazanıyor.

"Gelecekte yapacakları işlemleri görüp öğrenmeleri istedik"

KSBÜ Rektörü Prof. Ahmet Tekin, AA muhabirine, kurulan merkezde öğrencilerin pratik yapma imkanının sağlandığını söyledi.

Sağlık profesyonellerinin yetişmesinde simülasyon merkezinin büyük önem taşıdığını belirten Tekin, şöyle konuştu:

"Sağlık profesyonellerimizin büyük kısmı maalesef pratik yapmadan, bu işlemlerin nasıl yapıldığını, nasıl yapılabileceğini görmeden kliniğe çıkıyor. Direkt hasta ile temasa geçiyorlar ve burada da hastalarda istenmeyen sonuçlarla karşılaşabiliyoruz. Simülasyon merkezini kurmaktaki ve kurgulamadaki en büyük hedefimiz buydu. Burada öğrencilerimizin gelecekte yapacakları işlemleri görüp öğrenmesini istedik."

Tekin, merkezde bulunan ve üzerinde çalışma yapılan mankenlerin bir kısmının yerli üretim olduğunu dile getirdi.

Türkiye'deki 7 simülasyon merkezi arasında yer alıyor

KSBÜ Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Fatma Emel Koçak da Kütahya'da kurulan simülasyon merkezinin Ege Bölgesi'nde tek, Türkiye genelindeki 7 merkezden biri olduğunu ifade etti.

Gerçek hastane ortamını öğrencilere yaşatmayı amaçladıklarını vurgulayan Koçak, "Tıp öğrencimize bizzat hasta üzerinde birtakım işlemler yapmadan önce merkezimizde her türlü bilgiyi öğretiyoruz. Merkezde, öğrencimizin kendi kişisel güvenliği hem de hasta güvenliği açısından günümüz koşullarında en üst düzey, ileri düzey bir tıp eğitimi vermeyi amaçlıyoruz." diye konuştu.

Koçak, merkezde 4 poliklinik odası, acil ve yoğun bakım birimi, doğum alanı, pediatrik alanların bulunduğunu aktararak, merkezde 2 mesleki beceri salonunun bulunduğunu belirtti.

Öğrenciler mankenler üstünde pratik yapıyor

Öğrencilerin merkezde çok önemli deneyimler kazandığını vurgulayan Koçak, şunları kaydetti:

"Mesleki beceri salonlarında da parça maket adını verdiğimiz maketler mevcuttur. Örnek verecek olursak nazogastrik sonda, intramüsküler enjeksiyon, oskültasyon maketleri, kan alma maketleri gibi çok çeşitli aklınıza gelebilecek her türlü maket burada mevcut. Öğrencilerimiz bunların üstünde her türlü pratik eğitimlerini alıp kendi el becerilerini, mesleki becerilerini burada edindikten sonra hasta üstüne güvenli bir şekilde uygulama yapabilecek."

Prof. Dr. Koçak, en modern ve iyi şekilde tıp eğitimi vererek çok kaliteli hekimler mezun edip yurdun dört bir yanında hizmet vermelerini amaçladıklarını sözlerine ekledi.

Kaynak: AA

Hastane, Eğitim, Sağlık, Son Dakika

Son Dakika Sağlık KSBÜ Tıp Fakültesi'nde Simülasyon Merkezi Açıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bakanlık: Yapay et üretimi ve tüketimi Türkiye’de olmayacak Bakanlık: Yapay et üretimi ve tüketimi Türkiye'de olmayacak
Şehri ayağa kaldırdılar Art arda ihbarlar geldi, ters kelepçeyle gözaltına alındılar Şehri ayağa kaldırdılar! Art arda ihbarlar geldi, ters kelepçeyle gözaltına alındılar
“Hayat 112 Acil“ devreye girdi Polis, ambulans, itfaiye artık tek tık mesafede "Hayat 112 Acil" devreye girdi! Polis, ambulans, itfaiye artık tek tık mesafede
Bakan Çiftçi’den uyuşturucu operasyonuna ilk değerlendirme: Ünlü-ünsüz ayrımımız yok Bakan Çiftçi'den uyuşturucu operasyonuna ilk değerlendirme: Ünlü-ünsüz ayrımımız yok
Bakan Çiftçi, “Devlet vatandaşa tuzak kurmaz“ deyip radar uygulamasını işaret etti Bakan Çiftçi, "Devlet vatandaşa tuzak kurmaz" deyip radar uygulamasını işaret etti
Yumurtada akıl almaz hile Ekipler hepsini toprağa gömdü Yumurtada akıl almaz hile! Ekipler hepsini toprağa gömdü

11:54
Dananın kuyruğu kopuyor Acun Ilıcalı’nın en büyük hayali gerçekleşebilir
Dananın kuyruğu kopuyor! Acun Ilıcalı'nın en büyük hayali gerçekleşebilir
11:29
İşte Aziz Yıldırım’ın yönetim listesi
İşte Aziz Yıldırım'ın yönetim listesi
11:27
Kılıçdaroğlu, CHP’nin 3 avukatını azletti
Kılıçdaroğlu, CHP'nin 3 avukatını azletti
11:27
Polis memuru, baskına gittiği evdeki genç kadına tecavüze kalkıştı
Polis memuru, baskına gittiği evdeki genç kadına tecavüze kalkıştı
11:21
Öğrencilere ne olacak YÖK’ten kapatılan Bilgi Üniversitesi’yle ilgili açıklama
Öğrencilere ne olacak? YÖK'ten kapatılan Bilgi Üniversitesi'yle ilgili açıklama
10:49
CHP itiraz etti, Yüksek Seçim Kurulu “mutlak butlan“ gündemiyle toplandı
CHP itiraz etti, Yüksek Seçim Kurulu "mutlak butlan" gündemiyle toplandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 22.05.2026 12:13:59. #7.12#
SON DAKİKA: KSBÜ Tıp Fakültesi'nde Simülasyon Merkezi Açıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.