Çocukluk çağı obezitesinin günümüzde hem dünyada hem de ülkemizde giderek yaygınlaşan önemli bir halk sağlığı sorunu olarak öne çıktığı belirtildi.

Erken yaşlarda başlayan aşırı kilo artışının ilerleyen dönemlerde diyabet ve kalp-damar hastalıkları başta olmak üzere pek çok sağlık sorununa zemin hazırlayabildiğine dikkat çeken Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Tıp Fakültesi Çocuk Endokrinolojisi Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Gülay Karagüzel, çocukluk çağı obezitesiyle mücadelede aile, okul ve toplumun ortak sorumluluk üstlenmesi gerektiğini söyledi.

Obezitenin kronik bir hastalık olduğunu belirten Prof. Dr. Gülay Karagüzel, çocukluk çağında başlayan aşırı kilo artışı ve beden kütle indeksi (BKİ) yüksekliğinin yetişkinlik döneminde de önemli sağlık risklerini beraberinde getirdiğine dikkat çekti.

Özellikle tip 2 diyabet ve kalp-damar hastalıkları açısından erken yaşlarda başlayan obezitenin uzun vadede sağlık sorunlarına yol açtığını ifade eden Prof. Dr. Karagüzel, "Çocukluk çağı obezitesinde erken değerlendirme ve uygun müdahale önemli. Çocuklarda obezitenin değerlendirilmesinde yaş ve cinsiyete göre ağırlık, boy, beden kütle indeksi ve bel çevresi ölçümleri alınır. Çocukluk ve ergenlik döneminde BKİ değerleri yaşa ve cinsiyete göre farklılık gösterebilir. Bu nedenle değerlendirmelerin çocuğun yaşına ve cinsiyetine uygun referans değerler üzerinden, hekim muayenesiyle yapılması gerekir" dedi.

Çocukluk çağı obezitesinin önlenmesi ve yönetiminde bütüncül bir yaklaşım benimsenmesi gerektiğini belirten Prof. Dr. Karagüzel, "Sağlıklı beslenme alışkanlıkları ve düzenli fiziksel aktivite bu sürecin temel unsurları arasında yer alır. Çocuklarda kilo artışının yalnızca bireysel tercihler ve alışkanlıklar üzerinden değerlendirilmemesi gerekir. Aile ortamından okul yaşamına, sosyal çevreden toplumsal koşullara kadar pek çok faktörün bu süreçte etkili olur. Çocukların günlük zamanlarının önemli bir bölümü okulda geçtiği için okul ortamı obezitenin önlenmesinde önemli bir fırsat sunar. Bu kapsamda beslenme düzeni, ana ve ara öğünler, sağlıklı beslenme eğitimi, öğretmenlerin farkındalığı ve beden eğitimi faaliyetlerinin bir bütün olarak ele alınması gerekir. Okullarda sağlıklı beslenme alışkanlıklarının kazandırılması, yemekhane programlarının düzenlenmesi, beden eğitimi derslerinin desteklenmesi ve sportif faaliyetlerin artırılması çocukların sağlıklı yaşam alışkanlıkları geliştirmesine katkı sağlar" diye konuştu.

Obeziteyle mücadelede yalnızca beslenme veya fiziksel aktiviteye odaklanan tek yönlü yaklaşımların yeterli olmayacağını belirten Prof. Dr. Karagüzel, okul temelli çalışmaların aile desteğiyle birlikte yürütülmesi gerektiğini söyledi.

Çocukluk çağı obezitesinin önlenmesi ve yönetiminde ebeveynler, okullar, toplum ve politika yapıcıların ortak sorumluluk üstlenmesi gerektiğini vurgulayan Prof. Dr. Karagüzel, obezitenin kronik bir hastalık olduğunun unutulmaması gerektiğini sözlerine ekledi.