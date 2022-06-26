KTÜ Onkoloji Uzmanı Doç. Dr. Fidan, kanserde geç tedavi uyarısında bulundu - Son Dakika
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KTÜ Onkoloji Uzmanı Doç. Dr. Fidan, kanserde geç tedavi uyarısında bulundu

26.06.2022 11:30
KTÜ Onkoloji Uzmanı Doç. Dr. Fidan, kanserde geç tedavi uyarısında bulundu

Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Farabi Hastanesi Tıbbi Onkoloji Uzmanı Doç. Dr. Evren Fidan, kanserden korunmanın da kanser tanısı konulmuş ise tedavi olmanın da mümkün olduğunu bildirdi.

Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Farabi Hastanesi Tıbbi Onkoloji Uzmanı Doç. Dr. Evren Fidan, kanserden korunmanın da kanser tanısı konulmuş ise tedavi olmanın da mümkün olduğunu bildirdi.

Fidan, yaptığı yazılı açıklamada, kanserin, günümüzün önemli bir halk sağlığı sorunu olup gündemdeki yerini koruduğunu belirtti.

Sebebi bilinen ölümler sıralamasında kalp ve damar hastalıklarından sonra ikinci sıradaki kanserin, öldürücülüğü yanında bıraktığı sakatlıklar, tedavisindeki yüksek maliyetler nedeniyle iş gücünde ve ülke ekonomisinde de ağır kayıplara neden olduğuna dikkati çeken Fidan, kanserde erken teşhisin, giderek önemi artan bir kavram olduğunu vurguladı.

Fidan, gelişen tıp sayesinde kanser tanısı koymanın ve erken teşhis ile hastaları başarıyla tedavi edilebilmenin mümkün olduğuna işaret ederek, "Cerrahi öncesi uygulanan tedaviler, radyolojik yöntemlerdeki gelişmeler, cerrahi yöntemlerdeki gelişmeler, hedefe yönelik tedavi ve immünoterapiler gibi yöntemlerle hastaların tedavi olma oranlarında artma ve kansere bağlı ölüm oranlarında azalma sağlamak mümkün." ifadesini kullandı.

"Kanser Tarama Programları daha da yaygınlaşmalı"

Birçok kişinin, vakit ayıramama, yapılacak testlerden dolayı canlarının yanacağı endişesi ve maddi imkanlarının kısıtlı olması gibi nedenlerden dolayı erken tetkik ve taramalarını yaptıramadıklarını belirten Fidan, şöyle devam etti:

"Maalesef erken tanı ile tedavisi mümkün olan birçok kanser türünün geç teşhis edilmesinden dolayı her yıl binlerce insan hayatlarını kaybetmektedir. Kanserin belirtilerini erken fark etmek, bulgularını araştırmak ve ileri tetkik için hastaların sevk edilmesi erken tanı şansını arttırmakta."

Fidan, erkeklerde ve kadınlarda sık görülen kanser türleri ve tarama yaşlarıyla ilgili de bilgilendirmede bulunarak, "Kanserden korunmak da kanser tanısı konulmuş ise tedavi olmak da mümkün. Ancak hastaların muayene olma korkusu ve yoğun iş temposu teşhis ve tedavi olanağını geciktirmekte." değerlendirmesinde bulundu.

Sağlık turizmi kapsamında yurt dışından pek çok insanın gelip KTÜ Farabi Hastanesi'nde tedavi olduğuna da dikkati çeken Doç. Dr. Fidan, şunları kaydetti:

"Yumurtalık kisti olan, miyomu bulunan, sigara kullanan, ailesinde kanser öyküsü olan, erken yaşta cinsel ilişkiye başlayan ve partner sayısı birden fazla olan kişiler, adet düzensizliği yaşayan kadınlar açısından düzenli kontroller son derece önemlidir. Bu yüzden Kanser Tarama Programları, daha da yaygınlaşmalı ve toplumun bu konudaki bilincini artıracak faaliyetler artırılmalıdır."

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Kaynak: AA

Karadeniz Teknik Üniversitesi, Evren, Sağlık, Son Dakika

Son Dakika Sağlık KTÜ Onkoloji Uzmanı Doç. Dr. Fidan, kanserde geç tedavi uyarısında bulundu - Son Dakika

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