Kurbanlık Hayvan Seçimi İçin Öneriler

Erzurum Veteriner Hekimler Odası Başkanı Ahmet Çağrı Birdal, kurbanlık hayvan seçiminde veteriner sağlık raporu bulunan, kulak küpesi ve kayıt sistemi tamamlanmış, genel görünümü canlı, sağlıklı ve bakımlı olan, burun akıntısı, aşırı zayıflık, topallık, yara veya hastalık belirtisi göstermeyen hayvanlardan seçilmesi gerektiğini bildirdi.

Birdal, açıklamasında, yaklaşan Kurban Bayramı'nda sağlıklı, güvenli ve bilinçli kurban kesiminin herkesin sorumluluğu olduğunu ifade etti.

Oda olarak vatandaşların hem kendi sağlıklarını hem de toplum sağlığını koruyabilmeleri adına kurbanlık hayvan seçimi, nakli, kesimi ve et muhafazası konusunda bazı önemli hususları hatırlatmak istediklerini belirten Birdal, şunları kaydetti:

"Kurbanlık hayvanların, veteriner sağlık raporu bulunan, kulak küpesi ve kayıt sistemi tamamlanmış, genel görünümü canlı, sağlıklı ve bakımlı olan, burun akıntısı, aşırı zayıflık, topallık, yara veya hastalık belirtisi göstermeyen hayvanlardan seçilmesi gerekmektedir. Özellikle kaçak ve denetimsiz hayvan hareketleri, hem hayvan hastalıklarının yayılmasına hem de ciddi ekonomik kayıplara neden olabilmektedir. Vatandaşlarımızın yalnızca resmi satış ve kesim alanlarını tercih etmeleri büyük önem arz etmektedir."

Birdal, kurban kesiminin belediyelerce belirlenen hijyenik kesim alanlarında ve çevre sağlığını tehdit etmeyecek koşullarda ehil kişilerce yapılmasının önemli olduğunu aktardı.

Kontrolsüz alanlarda yapılan kesimlerin görüntü kirliliğine, çevresel risklere ve halk sağlığını tehdit eden sonuçlara yol açtığını dile getiren Birdal, kurban ibadetinin manevi olduğu kadar aynı zamanda sorumluluk bilinci gerektiren bir ibadet olduğunu anlattı.

Yeni kesilmiş kurban etlerinin hemen tüketilmesi yerine uygun koşullarda dinlendirilmesinin, hem sindirim sağlığı hem de et kalitesi açısından önemli olduğuna dikkati çeken Birdal, "Etlerin temiz ekipmanlarla parçalanması, uygun sıcaklıkta muhafaza edilmesi, çiğ et ile diğer gıdaların temas ettirilmemesi, uzun süre açık ortamda bekletilmemesi gerekmektedir. Özellikle sıcakların arttığı bu dönemde gıda kaynaklı hastalık riskinin de arttığı unutulmamalıdır. Veteriner hekimler yalnızca hayvan sağlığı için değil, güvenli gıda, zoonoz hastalıklarla mücadele, çevre sağlığı ve toplum sağlığının korunması için de görev yapmaktadır." diye konuştu.

Birdal, bayram sürecinde meslektaşlarının vatandaşların sağlıklı ve güvenli bayram geçirebilmesi adına sahada çalışmalarını sürdüreceğini sözlerine ekledi.