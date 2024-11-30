Kuru Öksürük Akciğer Hastalığının Alarmıdır - Son Dakika
Üye Girişi
Sağlık

Kuru Öksürük Akciğer Hastalığının Alarmıdır

Kuru öksürük 2 aydan uzun sürerse doktora başvurulması gerektiği uyarısı yapıldı.

30.11.2024 19:37
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Geçmeyen kuru öksürük, ciddi akciğer hastalıklarının göstergesi olabilir

Doç. Dr. Ayık: "Kuru öksürük akciğerlerin alarmıdır"

İZMİR - Doç. Dr. Sibel Ayık, kuru öksürüğün akciğerlerde sorun olduğuna işaret eden bir alarm olduğunu belirterek, "Öksürük 2 aydan daha fazla sürdüyse mutlaka göğüs hastalıklarına gidilmesi gerekir. Altta yatan, ölüme sebep olabilen, ciddi akciğer hastalıklarının bir göstergesi olabilir. İhmal edilmemesi gerekir" dedi.

Kışın gelmesiyle birlikte bulaşıcı hastalıklar bireyler üzerinde tehdit oluşturmaya başladı. İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi Göğüs Hastalıkları Uzmanı Doç. Dr. Sibel Ayık, özellikle enfeksiyon bulaşmasıyla görülen ve gündelik hayatı olumsuz etkileyen kuru öksürüklerin, tedavi edilmediğinde daha ciddi sağlık sorunlarına yol açabileceğine dikkat çekti.

"Akciğer kanserine bağlı kronik öksürükler görülebilir"

Kuru öksürüğün, 'balgam çıkartmadan gıcık tarzındaki öksürük' anlamına geldiğini ifade eden Doç. Dr. Ayık, öksürüğün; ilk 3 hafta içerisinde ortaya çıktıysa 'akut', 3 ile 8 hafta arasında ortaya çıktıysa 'subakut', 8 haftadan daha uzun yani 2 ayı geçtiyse ise 'kronik öksürük' olarak gruplandırıldığını anlattı. Akut öksürüklerin en çok sebebinin genellikle enfeksiyonlar olduğuna değinen Ayık, "Özellikle viral üst solunum yolu, bronşit düzeyindeki enfeksiyonlara bağlı oluşabilir. Subakut dediğimiz gruplar da uzamış bir enfeksiyona bağlı olabilir. Kronik obstrüktif akciğer hastalığı, astım, tümör ya da akciğer kanserine bağlı 'subakut' veya 'kronik' öksürükler görülebilir" şeklinde konuştu.

'Öksürük günlük hayatı etkiliyorsa mutlaka doktora başvurulmalı' uyarısı

Doç. Dr. Sibel Ayık, Kuru öksürüğü olan kişinin, öncelikle 'öksürüğün hangi ortamlarda ortaya çıktığını, tetikleyici durumların ne olduğunu ve gündüz-gece farkını öğrenip kendisini değerlendirebilmesi gerektiği önerisinde bulundu. Hasta, yakın tarihte enfeksiyon geçirmediyse, sabahları ortaya çıkan bir öksürüğü varsa ve günlük hayatını etkileyebilecek düzeydeyse mutlaka bir doktora başvurması gerektiğinin altını çizen Ayık, "Çünkü kronik öksürük, akciğerlerin ya da hava yollarının kendisini koruma mekanizmasıdır. Problemin ortaya çıktığını gösteren bir bulgudur. Bu durumlarda altta yatan sebeplerin araştırılması gerekir" ifadelerine yer verdi.

"Mideden kaynaklı durumlarda öksürük oluşabilir"

Kronik öksürüğün sebebinin çok önemli olduğunu belirten Doç. Dr. Ayık, şunları kaydetti:

Bazen reflü dediğimiz, mideden kaynaklanan durumlardan dolayı öksürükler ortaya çıkabilir. Bu durumlarda beslenme sisteminin değiştirilmesi gerekir. Yine postnazal akıntı dediğimiz enfeksiyon ve alerjilere bağlı akıntılar vardır. Eğer alerjik bir öksürükse bazen çok nadiren gıdaya bağlı olabilir ama daha çok polenlere bağlıdır. Bunların ortadan kaldırılması gerekebilir. Enfeksiyon ve tümöral olaylarda da kronik öksürükler olabilir. Bu tarz durumlarda destekleyici tedavi dediğimiz, halk arasında 'ıhlamur, ada çayı' gibi boğazı yumuşatan, öksürüğü bastırıcı gıdalar ya da ona benzer çaylar da tüketilebilir."

"Öksürük akciğerlerin alarmıdır"

Kuru öksürüğün akciğerlerin alarmı olduğuna değinen Ayık, şöyle devam etti:

"Kuru öksürük, akciğerlerde bir problem olduğunu gösterir. Öksürük 2 aydan daha fazla sürdüyse mutlaka göğüs hastalıklarına gidilmesi gerekir. Altta yatan, ölüme sebep olabilen, ciddi akciğer hastalıklarının bir göstergesi olabilir. İhmal edilmemesi gerekir."

"Gece ortaya çıkan öksürükler reflüye bağlı olabilir"

"Kuru öksürük özellikle uykuya yatar yatmaz ortaya çıkıyorsa, genellikle reflüye bağlı oluşabilir" diyen Ayık, "Mideden özofagusa doğru yemek kaçmasıyla ortaya çıkabilir. Gece içerisinde reflünün tetiklediği öksürükler olabildiği gibi 'uyku apnesi, gece boğazın kurumasına bağlı öksürüğe' sebep olabilir. Özellikle sabaha doğru ortaya çıkan öksürüklerde genellikle astım atakları görülebilir. Gece içerisinde herhangi bir öksürük varsa bu problem olduğunu gösterir" diye konuştu.

Kaynak: İHA

Öksürük, Sağlık, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Sağlık Kuru Öksürük Akciğer Hastalığının Alarmıdır - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

19:29 Halep Havalimanı’nın kontrolü artık muhaliflerde Halep Havalimanı'nın kontrolü artık muhaliflerde
19:23 Beşiktaş’ta teknik direktör Giovanni van Bronckhorst ile yollar ayrıldı Beşiktaş'ta teknik direktör Giovanni van Bronckhorst ile yollar ayrıldı
18:58 Bursa’nın uykularını kaçıracak uyarı: Büyüklüğü 7’yi de aşabilir Bursa'nın uykularını kaçıracak uyarı: Büyüklüğü 7'yi de aşabilir
18:40 İran, Esad’a desteğini yineledi: Suriye’nin komşuları oyuna gelmemeli İran, Esad'a desteğini yineledi: Suriye'nin komşuları oyuna gelmemeli
15:57 Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP’li lideri Özel’i Kılıçdaroğlu’nun seçim vaadiyle vurdu Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP'li lideri Özel'i Kılıçdaroğlu'nun seçim vaadiyle vurdu
23:40 Halep düştü Muhalifler camilerden ezan okumaya başladı, kamu binalarını ele geçirdi Halep düştü! Muhalifler camilerden ezan okumaya başladı, kamu binalarını ele geçirdi
23:28 Hüseyin Yücel’den başkanlık sonrası ilk açıklama: Herkes müsterih olsun Hüseyin Yücel'den başkanlık sonrası ilk açıklama: Herkes müsterih olsun
23:05 Samsunspor Nuri Asan Tesisleri’nde yangın çıktı Samsunspor Nuri Asan Tesisleri'nde yangın çıktı
22:58 Bakan Uraloğlu açıkladı: Özel araçlara kış lastiği zorunluluğu geliyor Bakan Uraloğlu açıkladı: Özel araçlara kış lastiği zorunluluğu geliyor
22:42 Kayyum atanan Batman Belediyesi’nden önceki yönetime çarpıcı sorular Kayyum atanan Batman Belediyesi'nden önceki yönetime çarpıcı sorular
22:36 Cristiano Ronaldo, kariyer hedefine bir adım daha yaklaştı Cristiano Ronaldo, kariyer hedefine bir adım daha yaklaştı
22:25 Antalya açıklarında 4.8 büyüklüğünde deprem Antalya açıklarında 4.8 büyüklüğünde deprem
22:22 2025 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi kabul edildi 2025 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi kabul edildi
22:19 Beşiktaş’ın yıldızı aylarca forma giyemeyecek Beşiktaş'ın yıldızı aylarca forma giyemeyecek
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 30.11.2024 20:42:00. #1.13#
SON DAKİKA: Kuru Öksürük Akciğer Hastalığının Alarmıdır - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.