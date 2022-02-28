Kütahya'da kanser hastaları uygulanan etkin tedavi ile sağlığına kavuşuyor - Son Dakika

Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi (KSBÜ) Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Onkolojik Cerrahi Konseyinin uyguladığı doğru tanı ve etkin tedavilerle kanser hastalığının tedavi edildiği bildirildi.

Hastanede görev yapan konsey üyesi Genel Cerrahi Uzmanı Prof. Dr. Faik Yaylak, Girişimsel Radyoloji Uzmanları Doç. Dr. Mehmet Korkmaz ve Dr. Öğr. Üyesi Furkan Urfalı tarafından sekonder karaciğer kanseri (çok sayıda karaciğer tümörü) olan bir hastanın, uygulanan farklı tedavi yöntemleriyle sağlığına kavuşması sağlandı.

Prof. Dr. Yaylak, yaptığı açıklamada, karaciğer, pankreas ve safra yolu kanser vakalarının cerrahi, endoskopik ve girişimsel radyoloji teknikleri ile tedavisinin sıklıkla ve rutin olarak yapıldığını aktardı.

Kalın bağırsak kanseri olarak bilinen kolorektal kanserlerinin karaciğere yayılmasının oldukça sık karşılaşılan bir durum olduğunu belirten Yaylak, şunları kaydetti:

"Bu hastaların hastalıklarının kontrol altına alınması ve yaşam sürelerinin uzatılabilmesi için bağırsaktaki hastalığın kontrolüne ek olarak karaciğerdeki metastatik kitlelerin de cerrahi ve girişimsel radyoloji yöntemleri ile ortadan kaldırılması gerekmektedir. Bazı hastalarda karaciğerdeki ilk metastazların çıkarılması sonrası takiplerde yeni ortaya çıkan metastatik karaciğer kitleleri yine aynı yöntemler ile çıkarılarak hastalarımıza sağlık ve fayda sağlanabilmektedir."

Girişimsel radyoloji ile birçok işlemi ameliyatsız gerçekleştirdiklerini aktaran Doç. Dr. Korkmaz da sekonder (ikincil) karaciğer kanseri olan hastayı, Prof. Dr. Yaylak ve Dr. Öğr. Üyesi Urfalı ile tümörleri hem yakarak hem çıkararak tedavi ettikleri bilgisini verdi.