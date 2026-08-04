Kütahya Hastanesi Personeline Teşekkür - Son Dakika
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Kütahya Hastanesi Personeline Teşekkür

Kütahya Hastanesi Personeline Teşekkür
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Kütahya İl Sağlık Müdürü, kazada ilk müdahale yapan sağlık çalışanlarını makamında kabul etti.

Kütahya İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Ensar Durmuş, Sakarya'da meydana gelen trafik kazasında yaralılara olay yerinde ilk müdahaleyi yaparak örnek bir davranış sergileyen Kütahya Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi personeli Dr. Muhammet Sarıgül ile Hemşire Deniz Derya Sarıgül'ü makamında kabul etti.

Kütahya İl Sağlık Müdürlüğü'nde gerçekleştirilen kabulde, görevleri dışında olmalarına rağmen sağlık mesleğinin gerektirdiği sorumluluk bilinciyle hareket ederek yaralılara ilk müdahaleyi yapan sağlık çalışanlarının gösterdiği özveri takdirle karşılandı.

Doç. Dr. Ensar Durmuş, insan hayatını her şartlarda ön planda tutan fedakar davranışlarından dolayı Dr. Muhammet Sarıgül ve Hemşire Deniz Derya Sarıgül'e teşekkür belgelerini takdim etti.

Durmuş, sağlık çalışanlarının meslek etiğine uygun şekilde sergiledikleri duyarlılığın gurur verici olduğunu belirterek, özverili çalışmalarından dolayı personelleri tebrik etti ve başarılarının devamını diledi.

Kaynak: İHA

Kütahya, Sağlık, Son Dakika

Son Dakika Sağlık Kütahya Hastanesi Personeline Teşekkür - Son Dakika

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