Ladik'te eğitim çalışanlarına Yeşilay destekli sigara bırakma projesi başladı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Ladik'te eğitim çalışanlarına Yeşilay destekli sigara bırakma projesi başladı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Ladik\'te eğitim çalışanlarına Yeşilay destekli sigara bırakma projesi başladı
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ladik'te eğitim çalışanları için hazırlanan Sağlıklı Nefes Projesi kapsamında Yeşilay ve Toplum Sağlığı Merkezi ile protokol imzalandı. Proje kapsamında çalışanlara tütün bağımlılığıyla mücadele, sağlıklı beslenme ve fiziksel aktivite desteği sunulacak.

SAMSUN (İHA) – Samsun'un Ladik ilçesinde eğitim çalışanlarının sağlığını ve iyi oluşunu desteklemek amacıyla "Ladik Sağlıklı Nefes Projesi" hayata geçiriliyor.

Ladik Kaymakamlığı himayesinde, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü koordinasyonunda hazırlanan proje kapsamında Türkiye Yeşilay Cemiyeti Samsun Şubesi ve Ladik Toplum Sağlığı Merkezi ile iş birliği protokolleri imzalandı. Proje; okul yöneticileri, öğretmenler, memurlar ve diğer eğitim çalışanlarını kapsayacak. Çalışmayla tütün bağımlılığıyla mücadele edilmesi, sigarayı bırakmak isteyen çalışanların sağlık hizmetlerine ve profesyonel desteğe ulaşmasının kolaylaştırılması hedefleniyor. Ayrıca sağlıklı beslenme, fiziksel aktivite ve genel iyi oluş konularında da çalışmalar yapılacak.

Ladik İlçe Milli Eğitim Müdürü Erdal Aksoy, projenin temel amacının eğitim çalışanlarının sağlığını desteklemek olduğunu belirterek, çalışanlara ihtiyaç duydukları desteği sunmayı önemsediklerini ifade etti. Ladik Toplum Sağlığı Merkezi Başkanı Dr. Gürkan Özel ise tütün kullanımının önemli bir halk sağlığı sorunu olduğunu belirterek, çalışanların doğru bilgiye ulaşması ve sigarayı bırakmak isteyenlerin sağlık hizmetlerine yönlendirilmesi için destek vereceklerini söyledi.

Türkiye Yeşilay Cemiyeti Samsun Şube Başkanı Emre Güneş de bağımlılıkla mücadelede kurumlar arası iş birliğinin önemine dikkat çekerek, proje kapsamında bilgi, deneyim ve saha çalışmalarıyla katkı sunacaklarını belirtti.

2026-2027 eğitim-öğretim yılı boyunca uygulanacak proje kapsamında eğitim kurumlarında farkındalık çalışmaları, eğitimler, saha faaliyetleri ve gönüllülük çalışmaları gerçekleştirilecek.

Kaynak: İHA
EğitimSağlıkSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Yahşihan Belediyesi soruşturması Eski AK Partili ve MHP’li başkanlar dahil 15 kişi tutuklandı Yahşihan Belediyesi soruşturması! Eski AK Partili ve MHP'li başkanlar dahil 15 kişi tutuklandı
Bu nasıl iş Eski imar müdürünün mal varlığı, belediye bütçesini 4’e katladı Bu nasıl iş? Eski imar müdürünün mal varlığı, belediye bütçesini 4'e katladı
Yasak aşk sonucu dünyaya gelen Hamid’in hikayesi “Yok artık“ dedirtti Yasak aşk sonucu dünyaya gelen Hamid'in hikayesi "Yok artık" dedirtti
Türkiye’de kışın ilk görüntüleri Kar yağışı başladı Türkiye’de kışın ilk görüntüleri! Kar yağışı başladı
Çiftçilerin kabusu olan dev domuz için yolun sonu Çiftçilerin kabusu olan dev domuz için yolun sonu
Dakikalar içinde büyük yıkım Gördükleri manzara kahretti Dakikalar içinde büyük yıkım! Gördükleri manzara kahretti
14:57
Arda Güler İtalyanları da hayran bıraktı
Arda Güler İtalyanları da hayran bıraktı
14:37
Soruşturma genişliyor, hakemler ifadeye çağrılıyor Deniz Ateş Bitnel kendisi duyurdu
Soruşturma genişliyor, hakemler ifadeye çağrılıyor! Deniz Ateş Bitnel kendisi duyurdu
14:11
Bakım merkezinde 3 engelli bireyi odaya kilitlediler Gözlerini oyup saatlerce darbettiler
Bakım merkezinde 3 engelli bireyi odaya kilitlediler! Gözlerini oyup saatlerce darbettiler
14:06
Ferdi Karadoruk gözaltından bir gün önce “Bizi kim alabilir“ şarkısıyla paylaşım yapmış
Ferdi Karadoruk gözaltından bir gün önce "Bizi kim alabilir?" şarkısıyla paylaşım yapmış
13:51
Bomba iddia: MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu’nun koltuğuna o oturacak
Bomba iddia: MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu'nun koltuğuna o oturacak
13:50
Bakan Gürlek cephesinden Ahmet Şık’a hodri meydan: Belge varsa derhal paylaş
Bakan Gürlek cephesinden Ahmet Şık'a hodri meydan: Belge varsa derhal paylaş
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 29.09.2026 15:06:25. #.0.2#
SON DAKİKA: Ladik'te eğitim çalışanlarına Yeşilay destekli sigara bırakma projesi başladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei