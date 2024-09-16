Lenfoma Belirtileri ve Tedavi Yöntemleri - Son Dakika
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Sağlık

Lenfoma Belirtileri ve Tedavi Yöntemleri

Lenfoma Belirtileri ve Tedavi Yöntemleri

Dr. Yüksel Aslı Öztürkmen, boyundaki ağrısız şişliklerin lenfoma belirtisi olabileceğini belirtti.

16.09.2024 13:47
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Sivas Numune Hastanesi Hematoloji Uzmanı Dr. Yüksel Aslı Öztürkmen, boyunda ortaya çıkan ağrısız şişliklerin lenfoma belirtisi olabileceğini belirtti.

Öztürkmen, yazılı açıklamasında, lenfoma hastalığı ile ilgili tanı ve tedavi yöntemlerine dair bilgi verdi.

Lenfomanın bulaşıcı bir hastalık olmadığını vurgulayan Öztürkmen, "Lenfoma, lenf dokusunun kötü huylu tümörüne verilen genel isimdir. Lenfositlerin hızlı çoğalması veya normal lenfositlere göre daha uzun süre yaşamaları ile oluşur. Bu hücreler genellikle lenf düğümleri, dalak ve kemik iliğinde tutulum yapar." ifadelerini kullandı.

Öztürkmen, lenfomanın ilk belirtisinin genellikle boyunda ortaya çıkan ağrısız şişlik olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Hastalığın ilk fark edilen şikayeti, boyundaki lenf düğümlerinde ağrısız şişliktir. Koltuk altı ve kasık bölgesindeki lenf düğümlerinde de büyüme olabilir. Daha az sayıda hastada lenf düğümü büyümesi yaygın olarak görülür. Göğüs kafesi veya karın boşluğundaki lenf düğümlerinde büyüme, nefes darlığı, yüzde ve boyunda şişme ya da karında şişlik gibi şikayetlere neden olabilir. Lenfomanın diğer belirtileri arasında 38 derecenin üzerinde ateş, son altı ayda yüzde 10'dan fazla kilo kaybı ve gece terlemeleri yer alır."

Tanı konulabilmesi için biyopsi yapılmasının şart olduğuna dikkati çeken Öztürkmen, "Lenf düğümü büyümesi olan hastalarda, lenf düğümünün cerrahi olarak çıkarılması ve histopatolojik inceleme yapılması önemlidir. Lenfomanın tedavisinde kemoterapi ve radyoterapi kullanılır. Lenfoma, modern kemoterapi ve radyoterapi teknikleri ile kök hücre nakli sayesinde günümüzde tedavi edilebilir kanserler arasındadır. Ayrıca son dönemde geliştirilen hedefe yönelik akıllı moleküller, daha az yan etki ile lenfomaların tedavisini daha başarılı hale getirmiştir." açıklamasında bulundu.

Kaynak: AA

Numune Hastanesi, Eğitim, Sağlık, sivas, Son Dakika

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