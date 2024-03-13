Liposuction Hakkında Doğru Bilinen Yanlışlar

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Medicana Sağlık Grubu Plastik, Estetik ve Rekonstrüktif Cerrahi Uzmanı Prof. Dr. Necmettin Kutlu, liposuction hakkında doğru bilinen yanlışlara ilişkin bilgi verdi.

Hastaneden yapılan açıklamada görüşlerine yer verilen Kutlu, liposuctionın kilo verdirmediğini, bölgesel yağlanmalardan kurtulma amacıyla uygulandığını aktardı.

Liposuctionın uygulama yöntemlerini "kuru", "ıslak" ve "şişirme" olarak sıralayan Kutlu, son dönemlerde en sık kullanılan yöntemin şişirme olduğunu, genel anestezi altında yapılabildiğini aktardı.

Kutlu, uygulama yapılacak alana uyuşma yapması için alınması planlanan yağ miktarının 2-3 katı fazlası serum yüklemesi yapıldığını ifade ederek, "Şişirme yönteminde en çok dikkat edilmesi gereken konuların başında gereğinden fazla uygulama yapılmaması gerektiği konusudur. Çünkü şişirme yöntemi ile yapılan emilme sırasında alınması istenen yağ dokusunun etrafındaki alanlardaki yağ dokularında da parçalanma yaptığı için fazla alınması sonunda çökmeler oluşabilmektedir." bilgisini verdi.

"Bir hafta sonra spora başlanabilir"

Prof. Dr. Kutlu, genel olarak 48 saat içinde uygulama yapılan bölge ve etrafında ödem oluşmasının normal bir durum olduğunu kaydetti.

Liposuction kanüllerinin giriş yapıldığı yerde 24 saat içinde sıvı sızıntılarının oluşabileceğini belirten Kutlu, "İçeride bulunan fazla serumlar bu süre içinde dışarıya akarak çıkmaktadır. Operasyon sonrasında ilk 48 saat halsizlik ve yorgunluk hissi oluşabilmektedir. Bu tür şikayetlerin azalması için bol miktarda sıvı alınması tavsiye edilmektedir. Genelde hastanın sağlık durumuna göre engel oluşturacak bir durum olmadığında günlük 1,5-2 litre tuz-şeker karışımlı su içilmesi tavsiye edilmektedir." görüşlerini aktardı.

Kutlu, uygulamadan sonraki 4-5 gün fazla bir değişiklik beklenmemesi gerektiğini ifade ederek, şöyle devam etti:

"Çünkü operasyon şişliği olacağından dolayı uygulamanın etkisi ortaya çıkamamaktadır. Bazı durumlarda vücuda verilen serumun etkisi ile hastanın operasyon öncesindeki kilodan fazla kilo olma durumu oluşabilmektedir. Ancak bu etkiler geçicidir. Genelde 3 gün sonunda hastanın uygun korse ile günlük dolaşımları sağlanabilmektedir. Korse kullanımı sıkıcı gelse de 6-7 gün kullanılması tavsiye edilmektedir. Liposuction uygulamasından 7-8 gün sonra spor aktivitelerine başlanabildiği gibi uygun hareketlerin artısı da bulunmaktadır.

Vücutta bulunan yağ hücreleri ergenlik çağından sonra gelişimi düşerek sabit bir duruma gelmektedir. Yağlanma durumu aslında erişkin insanlarda yeni yağ hücresinin oluşması ile değil, aksine var olan yağ hücrelerinin gelişmesinden dolayı oluşmaktadır. Liposuction işleminden sonra bölgedeki yağ dokuları alınmasından dolayı tekrar oluşmamaktadır. Fakat ameliyat sonrası beslenme ve fiziksel aktivitelerin çok önemli bir unsur oluşturmaktadır. Bazı durumlarda bu tür unsurlara dikkat edilmemesi durumunda bölgede tekrar yağlanma oluşabilmektedir."