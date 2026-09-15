LÖSEMA üyeleri lenfoma farkındalığı için AOÇ'den onkoloji hastanesine pedal çevirdi - Son Dakika
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LÖSEMA üyeleri lenfoma farkındalığı için AOÇ'den onkoloji hastanesine pedal çevirdi

LÖSEMA üyeleri lenfoma farkındalığı için AOÇ\'den onkoloji hastanesine pedal çevirdi
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Lösemili Hastalar Derneği (LÖSEMA) üyeleri, 15 Eylül Dünya Lenfoma Farkındalık Günü dolayısıyla bisiklet sürdü. "Lenfoma için pedalla" etkinliğinde katılımcılar, Atatürk Orman Çiftliği'nden Ankara Onkoloji Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne pedal çevirdi.

Lösemili Hastalar Derneği (LÖSEMA) üyeleri, 15 Eylül Dünya Lenfoma Farkındalık Günü dolayısıyla bisiklet sürdü.

Dernekten yapılan açıklamaya göre, "Lenfoma için pedalla" etkinliğinde katılımcılar, Atatürk Orman Çiftliği'nden (AOÇ) Ankara Onkoloji Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne pedal çevirdi.

Etkinliğe ilişkin değerlendirmede bulunan LÖSEMA Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Fevzi Altuntaş, lenfomaya dikkati çekmek ve hastalarla dayanışmayı güçlendirmek için bir araya geldiklerini belirtti.

Lenfomanın birçok türünde tam iyileşmenin mümkün olduğuna işaret eden Altuntaş, "Bazı türleri ise uzun yıllar kontrol altında tutulabilir. Hastalığın seyri ve tedavisi, lenfomanın alt türüne ve kişinin sağlık durumuna göre değişir. Doğru tanı, uygun tedavi ve düzenli takip bu sürecin temelidir." ifadelerini kullandı.

Lenfoma tedavisinde son yıllarda önemli gelişmeler yaşandığını, CAR-T hücre tedavisinin de bu gelişmeler arasında olduğunu aktaran Altuntaş, lenfoma tedavisinin ardından hastaların eğitimlerine devam edebildiğini, üniversiteye gidebildiğini, çalışma hayatına katılabildiğini, iş kurabildiğini ve aile yaşamını sürdürebildiğini kaydetti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Sağlık LÖSEMA üyeleri lenfoma farkındalığı için AOÇ'den onkoloji hastanesine pedal çevirdi - Son Dakika

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