Lösemiyi Yenen Adem, Akıl ve Zeka Oyunu Yarışmasında 1. Oldu

17.03.2026 10:52
İZMİR'in Menderes ilçesinde lösemiyi yenen Adem Küççülü (11), katıldığı akıl ve zeka oyunu 'pentago' yarışmasında hem okulunda hem de ilçe genelinde 1'inci oldu.

Adem Küççülü (11), katıldığı akıl ve zeka oyunu 'pentago' yarışmasında hem okulunda hem de ilçe genelinde 1'inci oldu. Sağlığına kavuşan Küççülü, "Ben başardım, benim gibi olan diğer arkadaşlarımın da başaracağına eminim" dedi.

Menderes'te yaşayan Sevim (35) ve Hüseyin Küççülü (36) çiftinin 4 çocuğundan Adem Küççülü'nün (11) hayatı, hem kendi hastalığı hem de kardeşlerinin sağlık sorunları nedeniyle küçük yaşta zorlu mücadeleye dönüştü. İkiz kardeşleri Muhammed Mert ve Nezahat Küççülü erken doğuma bağlı serebral palsi nedeniyle haftanın 5 günü fizik tedavi görürken, 2023 yılında da Adem'e lösemi teşhisi konuldu. Hastanede 1,5 yıl tedavi gören Adem, mücadelesini kazanıp sağlığına kavuştu. 2024-2025 yılı eğitim-öğretim döneminde Küner Köyü Şehit Binbaşı Ercan İlkokulu'nda eğitime kaldığı yerden devam eden 4'üncü sınıf öğrencisi Adem, ilçe genelince düzenlenen akıl ve zeka oyunu 'pentago' yarışmasında hem okulunda hem de Menderes ilçesinde birinci olarak madalya almaya hak kazandı.

Adem Küççülü, yaşadıklarını anlatarak, "İlk teşhis koyulduğunda sadece grip olmuş gibi hissettim. Sonra hastalığım ilerleyince kötü oldum. Hasta olduğum zaman en çok futbol oynayamadığım, arkadaşlarımdan ve okulumdan uzak kaldığım için çok üzüldüm. Ailemle vakit geçiremedim. İyileştikten sonra futbol oynamaya ve tekrar okula gitmeye başladım. Tüm bunlara kavuştuğum ve temiz havayı içime çektiğim için çok mutluyum. Ben başardım benim gibi olan diğer arkadaşlarımın da başaracağına eminim" dedi.

Hayalinin ileride mimar ya da Formula 1 yarışçısı olmak olduğunu belirten Adem Küççülü, ilk maaşını ise LÖSEV'e bağışlamak ve kardeşlerine yardım etmek için harcamak istediğini söyledi.

'ADEM ÇOK GÜÇLÜ BİR ÇOCUK'

İkiz kardeşleri olan Muhammed Mert ve Nezahat (6), erken doğum sebebi serebral palsi hastası ve yürüme güçlüğü çekiyorlar. Sevim Küççülü, ikiz çocukları hastanedeyken Adem'in hastalığını öğrenmenin de kendilerini derinden sarstığını belirterek, "Ancak Adem her şeyden önce çok güçlü bir çocuk. Aynı zamanda okulda zeki ve akıllı bir öğrenci oldu. Biz bu hastalığı öğrendiğimiz zaman elimizden geldiği kadar güçlü durduk. İyi karşılamaya çalıştık ve isyan etmeden direk iyileşmesi için mücadele etmeye başladık. Bu süreçte doktorlarımızın ve hemşirelerimizin bize çok desteği oldu. İlk 3 ay İzmir Tepecik Eğitim Araştırma Hastanesi'nde yatışını yaptık. Bu süreçte LÖSEV ile tanıştık bize maddi manevi her konuda hep destek oldular. Hastalık sürecinde Adem'in LÖSEV'in etkinliklerine katılması da ona hep moral oldu. Hastalık sürecimizin bitmesine rağmen her daim yanımızdalar" dedi.

Oğlu Adem'e ilk önce ilik nakli gerektiğini ancak bir süre bulamayınca birçok destekle yurt dışından ilacını getirtip tedavisini tamamladıklarını da aktaran Küççülü, "2025 yılında tamamıyla iyileşti ve sadece rutin kontrollere başladı. 2025 yılında da okul hayatına devam etti ve ilk başladığı sene okul ve Menderes ilçesi genelinde düzenlenen akıl ve zeka oyunları yarışmasında birinci oldu. Hedefimiz il birinciliği" diye konuştu.

Kaynak: DHA

