Malatya\'da 50 yaşındaki Rabia Karademir, 5 ayda 21 kilo vererek ilaçsız iyileşti

Malatya'da diyabet başlangıcı, obezite ve karaciğer yağlanması tanısı konulan 50 yaşındaki Rabia Karademir, diyetisyen ve fizyoterapist eşliğinde uyguladığı beslenme ve egzersiz programıyla 5 ayda 21 kilo vererek sağlık göstergelerinde iyileşme sağladı.

Üç çocuk annesi Karademir, aile hekiminin yönlendirmesiyle başvurduğu Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yapılan değerlendirmelerin ardından Zafer Sağlıklı Hayat Merkezi'ne yönlendirildi.

Burada diyetisyen eşliğinde beslenme programına başlayan, fizyoterapist kontrolünde egzersiz yapan Karademir, 5 aylık süreçte 95'ten 74 kiloya düştü.

Rabia Karademir, AA muhabirine, aile hekiminin yönlendirmesiyle başvurduğu Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde kendisine karaciğer yağlanması, obezite ve diyabet başlangıcı tanısı konulduğunu anlattı.

Ailesinde diyabet hastalarının bulunduğunu ve tek böbrekle yaşamını sürdürdüğünü belirten Karademir, sağlığını korumak amacıyla diyet ve egzersize başladığını anlattı.

"Eskiden hiç evden çıkmıyordum, sürekli rahatsızdım"

Merkezdeki uzmanların yönlendirmelerine uyduğunu ifade eden Karademir, şöyle konuştu:

"95 kilogramdım, şeker hastalığı başlangıcı vardı, şekerim 110'du. Şeker hastası ağabeylerim var, ben de bundan korktum, tek böbreğim var. Spor yapmaya, diyetisyene gelmeye karar verdim. Diyetisyen Zehra Hoca beni fizyoterapiste gönderdi. 5 aydır geliyorum, 21 kilogram verdim ve 74 kilograma düştüm. Ben azmimden vazgeçmedim, devam ediyorum."

Haftanın üç günü sağlıklı hayat merkezinde egzersiz yaptığını, yürüyüş bandında çalıştığını anlatan Karademir, "Merkeze geldikten 3 ay sonra kan değerlerimin tekrar ölçümü yapıldı. Şu an şekerim 96. Karaciğer yağlanmam vardı, o da spordan sonra geçti. Şu an sağlık problemim yok ve hayatımda çok şey değişti. 45 dakika yürüyorum, sağlığım yerinde. Eskiden hiç evden çıkmıyordum, sürekli rahatsızdım. Diyet ve fizyoterapiye başladıktan sonra spor hayatımı çok değiştirdi." ifadelerini kullandı.

Önleyici sağlık hizmetinin örneklerinden biri oldu

Zafer Sağlıklı Hayat Merkezi Sorumlu Hekimi Uzman Doktor Yusuf Küçük ise merkezde diyetisyen, fizyoterapist, sosyal çalışmacı, çocuk gelişimci ve psikologların yanı sıra sigara bırakma polikliniğiyle de hizmet verdiklerini belirtti.

Karademir'in önleyici sağlık hizmetlerinin önemini gösteren örneklerden biri olduğunu dile getiren Küçük, diyetisyen tarafından hazırlanan beslenme programının ardından fizyoterapist desteğiyle egzersiz uygulandığını kaydetti.

Küçük, diyet ve egzersiz programı sayesinde hastanın kilo verdiğini, sağlık sorunlarında iyileşme yaşadığını ve yaşam kalitesinin arttığını ifade etti.

İlaç tedavisine gerek kalmadan iyileşti

Diyetisyen Fatma Zehra Doğan da Karademir'in merkeze başvurduğunda kan şekeri ve kolesterol değerlerinin yüksek olduğunu, karaciğerinde ise yağlanma bulunduğunu belirtti.

İlaç tedavisine başlamadan önce beslenme düzeni ve fiziksel aktiviteyle sonuç almayı hedeflediklerini aktaran Doğan, şöyle konuştu:

"Süreç iyi oldu, 3 ay sonra kan tahlilindeki değerleri istediğimiz düzeye indi. Kilo verme sürecimiz gayet başarılı geçti. Hastanın azmi ve bizim onu takip etmemiz süreci kolaylaştırdı, 4-5 aylık süreçte 21 kilogram verdi. Vücut kitle endeksi normal aralıklara yaklaştı ve kas kaybının olmaması bizim için önemliydi. Bunun için fizyoterapist arkadaşımızdan destek aldık."

Egzersiz ve beslenme programının birlikte yürütülmesinin önemine değinen Doğan, hastanın kan şekeri ve kan yağlarıyla ilgili değerlerinde iyileşme görüldüğünü, karaciğer yağlanmasının da takip sürecinde düzeldiğini bildirdi.

Doğan, Karademir'in tek böbrekle yaşamını sürdürmesine rağmen sürecin olumlu ilerlediğini, sağlıklı beslenme ve fiziksel aktivitenin takibine devam ettiklerini kaydetti.