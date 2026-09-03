Malatya'da 8 ayda 100 kök hücre nakli yapıldı, yıl sonunda hedef 200 - Son Dakika
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Malatya'da 8 ayda 100 kök hücre nakli yapıldı, yıl sonunda hedef 200

Malatya\'da 8 ayda 100 kök hücre nakli yapıldı, yıl sonunda hedef 200
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Malatya İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezi Kök Hücre ve Kemik İliği Nakli Merkezi, yılın 8 ayında 100 nakil gerçekleştirdi. Prof. Dr. Mehmet Ali Erkurt, son 6 yılda yıllık ortalama 200 nakille en çok kemik iliği nakli yapan merkez olduklarını belirterek yıl sonunda bu sayıya ulaşmayı hedeflediklerini söyledi.

Malatya'da 2010'da hizmete giren Turgut Özal Tıp Merkezi Kök Hücre ve Kemik İliği Nakli Merkezi, bu yılın 8 ayında 100 kök hücre nakli gerçekleştirdi.

Malatya İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezi Kök Hücre ve Aferez Ünitesi ile Doku Tipleme Laboratuvarı Sorumlusu Prof. Dr. Mehmet Ali Erkurt, AA muhabirine, merkezin 16 yıldır yurt içi ve yurt dışından gelen hastalara hizmet verdiğini söyledi.

Onkoloji Hastanesi'ndeki bölümde 40 yatakla hizmet verdiklerini ifade eden Erkurt, şöyle konuştu:

"Biz 2010 yılından itibaren 2 bin kemik iliği nakli yaptık. Bunların arasında yine en zor nakiller mevcut ve yarısı kardeşten veya kardeş bulamadığımızda TÜRKÖK'ten bulduğumuz kök hücrelerle yaptığımız nakiller. Ayrıca TÜRKÖK'ten yine son 2 yıl içerisinde 100'ün üzerinde bulduğumuz kök hücrelerle kemik iliği nakli yaptık. Sağlık Bakanlığı verilerine baktığımızda son 6 yılda ortalama 200 nakille en çok kemik iliği nakli yapılan merkeziz. Bu aylardan itibaren hızımız daha da artıyor. Muhtemelen yıl sonunu yine önceki yıllar gibi 200 civarında bir kök hücre nakliyle tamamlayacağız."

Mezenkimal kök hücre üretimi hedefleniyor

Merkeze gelen hastaların yarısından fazlasının il dışından geldiğini anlatan Erkurt, yurt dışından gelen hastalara da şifa dağıttıklarını belirtti.

Hastanenin tüm işlemlere yönelik altyapısının bulunduğunu aktaran Erkurt, şöyle devam etti:

"Hedefimiz, Cumhurbaşkanımızın hastaneyi açtığı zaman krokide olan Mezenkimal Kök Hücre Araştırma Laboratuvarını faaliyete geçirip orada mezenkimal kök hücre üretmek ve oradan da yine CAR-T hücre üretimine geçmektir. Biz şu anda kemik iliği naklinde kök hücreleri kaba olarak kullanıyoruz. Direkt ilikten ilk haliyle çıkan kök hücreleri hastaya veriyoruz. Burada mezenkimal kök hücre ise bunların olgunlaştırılmış hali ve hastalıklara göre daha olgun, daha fonksiyonel halinin kullanılmasıdır. Bunlar nörolojik hastalıklarda, sinir kesilerinde, paraplejilerde, kardiyomiyopatide yine kalp hastalıklarında ortopedik yani artrit gibi hastalıklarda, kullanılmaya başlandı. Biz de bu tedaviyi veren merkezler arasında olmak istiyoruz."

Merkezin sadece kemik iliği nakli yapan bir merkez olmadığını vurgulayan Erkurt, donörün belirlenmesinden kök hücrenin toplanmasına, nakilden moleküler takibe kadar transplantasyon zincirini aynı çatı altında yönetebilen bir merkez olduklarını sözlerine ekledi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Sağlık Malatya'da 8 ayda 100 kök hücre nakli yapıldı, yıl sonunda hedef 200 - Son Dakika

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SON DAKİKA: Malatya'da 8 ayda 100 kök hücre nakli yapıldı, yıl sonunda hedef 200 - Son Dakika
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