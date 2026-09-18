Malatya'da nöromusküler hastalıklar kongresi başladı, tanıda erken teşhis vurgusu yapıldı - Son Dakika
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Malatya'da nöromusküler hastalıklar kongresi başladı, tanıda erken teşhis vurgusu yapıldı

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Malatya\'da nöromusküler hastalıklar kongresi başladı, tanıda erken teşhis vurgusu yapıldı
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Nöromusküler Hastalıklar Araştırma Derneği'nin düzenlediği 9. Ulusal Nöromusküler Hastalıklar Kongresi, İnönü Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nusret Akpolat'ın katılımıyla başladı. Akpolat, kongrede nöromusküler hastalıkların tanı ve tedavisinde multidisipliner yaklaşımın ve erken teşhisin hayati rolüne dikkat çekti.

Nöromusküler Hastalıklar Araştırma Derneği tarafından düzenlenen 9. Ulusal Nöromusküler Hastalıklar Kongresi başladı.

Açılış programına; Kongre Onursal Başkanı ve İnönü Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nusret Akpolat, Turgut Özal Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ahmet Selim Özkan, İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mehmet Aslan, Turgut Özal Tıp Merkezi Başhekimi Prof. Dr. Erol Karaasalan, Kongre Başkanı Prof. Dr. Haluk Topaloğlu, Nöromusküler Hastalıklar Araştırma Derneği Yönetim Kurulu üyeleri ile alanında uzman akademisyenler katıldı.

Program, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Bilge Özgör, bilgi ve deneyimleri paylaşmak amacıyla kongrede bulunduklarını ifade ederek sözü Kongre Başkanı Prof. Dr. Haluk Topaloğlu'na bıraktı. Prof. Dr. Haluk Topaloğlu da konuşmasında hastaların biyolojik temellerini kavramak ve toplumsal uyum ve yaşam kalitesini artırmak amacıyla kongreyi düzenlediklerini ifade etti.

İnönü Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nusret Akpolat ise nöromusküler hastalıkların tanı ve tedavisinde multidisipliner yaklaşımın önemine dikkat çekti. Hastalıkların yönetiminde multidisipliner ekiplerin ve erken teşhisin hayati rolüne değinen Akpolat, "Nöromusküler hastalıkların tanısında ve tedavisinde mutlaka 'olmazsa olmaz' dediğimiz multidisipliner bir çalışma ekibine ihtiyacımız var. Tıbbın tanıdan tedaviye dönüşümünde hedefe yönelik kişiselleştirilmiş şifanın ve gen temelli tedavilerin konuşulduğu günümüzde, genetik tanıda artık büyük bir sıkıntımız kalmadı. Ancak aşmamız gereken asıl soru, genetik tanıyı ne kadar erken koyabildiğimiz ve doğru evrede tedaviye ne kadar erken başlayabildiğimizdir" dedi.

İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezinin özellikle çapraz karaciğer naklinde dünya lideri konumunda bulunduğunu, erişkin kemik iliği naklinde son 6 yıldır Türkiye'de ilk sırada yer aldığını belirten Akpolat, tedavi gören her 4 hastadan birinin şehir dışından veya yurt dışından geldiğine dikkat çekerek konuşmasını tamamladı. Bilimsel oturumlarla devam eden kongre, 19 Eylül'de sona erecek.

Kaynak: İHA
MalatyaSağlıkSon Dakika

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