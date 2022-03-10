Malatya Turgut Özal Tıp Merkezi Göğüs Cerrahi Servisi yenilendi - Son Dakika
Üye Girişi

Malatya Turgut Özal Tıp Merkezi Göğüs Cerrahi Servisi yenilendi

10.03.2022 12:14
Malatya Turgut Özal Tıp Merkezi Göğüs Cerrahi Servisi yenilendi

İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezinde yenilenen Göğüs Cerrahi Servisi hizmete açıldı.

İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezinde yenilenen Göğüs Cerrahi Servisi hizmete açıldı.

Servisin açılışında konuşan Rektör Prof. Dr. Ahmet Kızılay, Göğüs Cerrahi Servisi'ne yeni cihazlar eklediklerini, kliniğin onarımını yaptıklarını, odalara yeni donanım eklediklerini anlattı.

Servise, bronkoskopi ve girişimsel işlemler ünitesi kazandırdıklarını dile getiren Kızılay, "Daha önce Göğüs Cerrahisi ile Göğüs Hastalıkları birlikte yapıyordu. Şimdi Göğüs Cerrahisi'ne ayrı bir ünite kazandırmış olduk. Bugün kliniğin yeni yüzünü, hem de bronkoskopi ve girişimsel işlemler bölümünü açmış oluyoruz." dedi.

Göğüs Cerrahi Servisi'nin geçen 10 yılda, akciğer kanserinde kapalı yöntemle ameliyatta 500. hastaya ulaştığını ve bugün itibarıyla 500'ü de geçtiğini kaydeden Kızılay, "Bu cerrahi Türkiye'de büyük merkezlerde yapılan bir cerrahi. Ama 500'ün üzerinde bu ameliyatları yapan Türkiye'de ancak bir elin parmağı kadar yer ancak vardır. Üniversite hastaneleri içerisinde de en çok yapan merkeziz." ifadesini kullandı.

Turgut Özal Tıp Merkezi Başhekimi Doç. Dr. Adil Başkıran da karaciğer naklinde adını duyuran Turgut Özal Tıp Merkezinin artık onkoloji hastalarının en fazla tercih ettiği hastane konumunda olduğunu söyledi.

Kimyasal nedenler, çevre etkisi ve sigaranın yol açtığı akciğer kanserinin dünyadaki ölümlerin en sık nedeni olduğunu belirten Başkıran, en etkili tedavinin de cerrahi müdahale olduğunu ifade etti.

Göğüs Cerrahisi Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Hakkı Ulutaş ise kapalı yöntemle yaklaşık 3 santimetrelik tek delikten onkolojik prensiplere uygun olarak akciğer kanseri ameliyatı yaptıklarına değinerek, cerrahide de erken tanının öneminin büyük olduğunu kaydetti.

YORUMLAR
500
Akciğer kanserinde kapalı yöntemle ameliyatta 500. hastaya ulaşıldı Akciğer kanserinde kapalı yöntemle ameliyatta 500. hastaya ulaşıldı

İnönü Üniversitesi, Tıp Merkezi, Turgut Özal, Kızılay, Sağlık, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Sağlık Malatya Turgut Özal Tıp Merkezi Göğüs Cerrahi Servisi yenilendi - Son Dakika


Son Dakika
11:52 Tarihi zirveden ilk görüntüler! Dünya barışı bu zirveye bağlı!
12:00 Putin'e yaptığı benzetme gündem oldu! Futbolcu Voronin, canını kurtarmak için kaçmak zorunda kaldı!
12:00 Seren Serengil iddiaları canlı yayında anlattı: Şafak'ın ölümünden sonra ailesi Ece Erken'in evine haciz gönderdi
11:58 İstanbul'da alınan tedbirler artıyor! Yoğun kar yağışı sebebiyle metro, metrobüs ve vapur saatleri değişti
11:51 Oğlum son bölümde neler yaşandı? Efe'nin gördüğü rüya gerçekten olay günü yaşanmış mıydı?
11:45 Son Nefesime Kadar dizisinde dün akşam neler oldu? Mihri, sonunda Hazan'ı kurtarır
11:42 Kuruluş Osman'ın son bölümünde neler yaşandı? Osman Bey'in Alemşah'ı infaz etmesi bölüme damga vurdu!
11:37 Ukraynalı mülteciler hangi ülkelere gitti? Rekor Polonya'da
11:16 Alacaklısının cenazesine katıldı ve imamın o meşhur sorusuna herkesten farklı bir yanıt verdi: Hakkımı helal etmiyorum!
11:14 İki yılda en çok Covid'i, döviz kurlarını ve hayat pahalılığını konuştuk!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.03.2022 12:23:04. #1.13#
SON DAKİKA: Malatya Turgut Özal Tıp Merkezi Göğüs Cerrahi Servisi yenilendi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement