Malatya'ya hava ambulansıyla sevk edilen kırık hastası M.H.S. tedavi altına alındı - Son Dakika
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Malatya'ya hava ambulansıyla sevk edilen kırık hastası M.H.S. tedavi altına alındı

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Malatya\'ya hava ambulansıyla sevk edilen kırık hastası M.H.S. tedavi altına alındı
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Darende Hulusi Efendi Devlet Hastanesi'ne kaldırılan 20 yaşındaki M.H.S., burada yapılan ilk müdahalenin ardından kırık nedeniyle ileri tetkik ve tedavi için Malatya'ya sevk edildi. Hava ambulansıyla Malatya'daki sağlık kuruluşuna ulaştırılan hasta tedavi altına alındı.

Malatya'nın Darende ilçesinde tedavi gören 20 yaşındaki M.H.S., kırık nedeniyle hava ambulansıyla Malatya'ya sevk edildi.

Edinilen bilgilere göre, M.H.S. Darende Hulusi Efendi Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada yapılan ilk müdahalenin ardından hastanın ileri tetkik ve tedavisinin yapılması amacıyla Malatya'ya sevk edilmesine karar verildi.

Bunun üzerine bölgeye hava ambulansı yönlendirildi. M.H.S., hava ambulansıyla Malatya'daki sağlık kuruluşuna sevk edilerek tedavi altına alındı.

Kaynak: İHA
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