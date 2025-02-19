Muş'un Malazgirt ilçesinde kamu kurumu personeline ilk yardım eğitimi verildi.
İl Sağlık Müdürlüğü ekiplerince Kültür Merkezinde eğitim programı düzenlendi.
Kamu kurumu personelinin katıldığı eğitimlerde kalp krizi, havayolu tıkanıklığı, yaralanma ve kanamalar, bilinç bozuklukları, bayılma, hasta ve yaralı taşıma konularında bilgiler aktarıldı.
İki gün sürecek eğitime katılanlara sertifika verilecek.
Son Dakika › Sağlık › Malazgirt'te İlk Yardım Eğitimi - Son Dakika
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