Manisa'da ikinci mobil kanser tarama aracı hizmete girdi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Manisa'da ikinci mobil kanser tarama aracı hizmete girdi

Manisa\'da ikinci mobil kanser tarama aracı hizmete girdi
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Manisa'da erken tanı imkanını artırmak için temin edilen ikinci mobil kanser tarama aracı hizmet vermeye başladı. Araç, sağlık kuruluşlarına ulaşmakta güçlük yaşayan vatandaşlara mamografi taraması yapacak.

Manisa'da erken tanı imkanını artırmak amacıyla temin edilen ikinci mobil kanser tarama aracı hizmet vermeye başladı.

Sağlık Bakanlığı, Manisa Valiliği ve Salihli Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü işbirliğiyle temin edilen mobil kanser tarama aracının teslimi için İl Sağlık Müdürlüğü bahçesinde tören düzenlendi.

Burada konuşan Manisa Valisi Vahdettin Özkan, kanserin hayatı tehdit eden hastalıklardan biri olduğunu belirterek, koruyucu sağlık hizmetlerinde fiziki altyapının iyileştirilmesinin önemine dikkati çekti.

İl Sağlık Müdürü Mehmet Fatih Zeren de geçen yıl hizmete alınan mobil kanser tarama aracının bugüne kadar Manisa genelinde yaklaşık 11 bin kişiye hizmet verdiğini ifade etti.

Türkiye'de en fazla mobil tarama gerçekleştiren kentlerinden biri olduklarını vurgulayan Zeren, "Aracımız sayesinde mamografi taramalarını sağlık kuruluşlarına ulaşmakta güçlük yaşayan vatandaşlarımızla buluşturarak erken tanı imkanlarını daha geniş bir kesime ulaştırmayı amaçlıyoruz." dedi.

Salihli Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı Muhittin Bilget ise bölgedeki yaklaşık 8 bin çalışandan 3 binden fazlasının kadın olduğunu hatırlatarak, çalışanların sağlık taramalarına ulaşmasını önemsediklerini dile getirdi.

Törene, AK Parti Manisa İl Başkanı Süleyman Turgut ile sağlık çalışanları ve vatandaşlar katıldı.

Kaynak: AA

Mamografi, Manisa, Sağlık, Son Dakika

Son Dakika Sağlık Manisa'da ikinci mobil kanser tarama aracı hizmete girdi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kurşun 12 yaşındaki Abbas’ın hayallerini vurdu Daha 2 hafta olmuştu Kurşun 12 yaşındaki Abbas'ın hayallerini vurdu! Daha 2 hafta olmuştu
Denetimi görünce yer değiştirdi, dron saniye saniye kaydetti Denetimi görünce yer değiştirdi, dron saniye saniye kaydetti
Bir kentimizi ayağa kaldıran görüntü Ekipler anında tepesine bindi Bir kentimizi ayağa kaldıran görüntü! Ekipler anında tepesine bindi
Rusya’dan Körfez’de dengeleri değiştirecek hamle Türkiye detayı dikkat çekti Rusya'dan Körfez'de dengeleri değiştirecek hamle! Türkiye detayı dikkat çekti
Yaşını duyan bir daha izliyor Rahmi Koç pistin tozunu attırdı Yaşını duyan bir daha izliyor! Rahmi Koç pistin tozunu attırdı
Benzema ihrama girdi Kabe’den paylaştığı nota beğeni yağıyor Benzema ihrama girdi! Kabe'den paylaştığı nota beğeni yağıyor

14:49
“Yeni hoca kim olacak” derken Trabzonspor’dan Şenol Güneş bombası
“Yeni hoca kim olacak?” derken Trabzonspor'dan Şenol Güneş bombası
14:25
Merih Demiral’ın delirdiği anlar Soyunma odasını bastı
Merih Demiral'ın delirdiği anlar! Soyunma odasını bastı
14:13
Usta oyuncuya büyük vefasızlık Son yolculuğuna bir avuç insan uğurladı
Usta oyuncuya büyük vefasızlık! Son yolculuğuna bir avuç insan uğurladı
14:04
Öğretmen, polis, vaiz İşte hükümetin açıkladığı rapora göre meslek meslek zamlı maaşlar
Öğretmen, polis, vaiz! İşte hükümetin açıkladığı rapora göre meslek meslek zamlı maaşlar
12:50
Şanlıurfa’da katliam kaza: 4 ölü, 2 ağır yaralı
Şanlıurfa’da katliam kaza: 4 ölü, 2 ağır yaralı
12:08
İmamın karısı müezzinin kapısına dayandı: Eşin ateşini söndürememiş, otobana çık
İmamın karısı müezzinin kapısına dayandı: Eşin ateşini söndürememiş, otobana çık
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 9.09.2026 14:56:26. #7.13#
SON DAKİKA: Manisa'da ikinci mobil kanser tarama aracı hizmete girdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement