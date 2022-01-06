Mardin'de kış hastalıklarının şifa kaynağı: Uludere çam balı ve keçiboynuzu - Son Dakika

Mardin'de kış hastalıklarının şifa kaynağı: Uludere çam balı ve keçiboynuzu

MARDİN - Mardin'de, vatandaşlar kış hastalıklarından korunmak için en çok Hakkari Uludere çam balını ile keçiboynuzu pekmezini tercih ediyor.

Artuklu ilçesinde 39 yıldır bal üretimi ile uğraşan Osman Altınbal, her kış mevsiminde vatandaşların soğuk algınlığı ve kış hastalıkları için en çok Hakkari Uludere'sinin çam balları ile keçiboynuzu pekmezini tercih ettiklerini belirtti.

Bölgedeki bal çeşitlerinin hepsinin üretimini yaptıklarını aktaran Altınbal, ortalama 10 çeşit balları olduğunu kaydetti. Altınbal, "Kestane balı, Hakkari balı, Muş balı, çam balı, Siirt Pervari balı, Uludere balı, Sason balı yani bütün yörenin en kaliteli balları bulunuyor. Vatandaşlar, kışın soğuk algınlıkları ve öksürük için en çok Uludere ve Hakkari ballarını tercih ediyor. Fakat kışı rahat ve sağlıklı geçirmek için bütün balları da alıyorlar" dedi.

"Çam balının antibiyotik özelliği var"

Genelde çam balının alındığını söyleyen Altınbal, "Bronşit ve soğuk algınlığı için genelde çam balı tercih ediliyor. Keçiboynuzu pekmezi akciğer için faydalıdır, balgam söktürücüdür. Bunlarla birlikte kestane balı tercih ediyorlar. Kestane balı biliyorsunuz beslenme açısından ve sağlık açısından faydalı bir baldır. Dolayısıyla insanlar onu tercih ediyor" diye konuştu.