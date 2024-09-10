Mardin Hastanesine İkinci Anjiyo Cihazı Kuruldu

Sağlık

Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne ikinci anjiyo cihazı kuruldu

MARDİN - Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kurulan ikinci anjiyo cihazı sayesinde, kalp ve damar hastalıkları tedavisinde önemli iyileşmeler sağlanarak, hastaların teşhis ve tedavi süreçleri daha güvenli ve hızlı hale gelecek.

Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi, sağlık hizmetlerini iyileştirme çalışmalarına bir yenisini ekleyerek modern bir anjiyo cihazını daha bünyesine kazandırdı. Hastalar, ikinci cihaz sayesinde daha kısa sürede, etkili ve doğru teşhis alarak tedavi edilebilecek. Bu gelişme, hastaların tedavi sürecinde yaşadıkları zorlukları azaltacak ve sağlık hizmetlerini daha kısa sürede sunacaktır.

Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi Klinik Eğitim Sorumlusu Prof. Dr. Mehmet Zülkif Karahan şu ifadeleri kullandı:

"Bugün ikinci cihazımız olan Anjiyo Cihazını kullanmaya başladık. Hastanemizde daha önceden de bir cihazımız vardı. Ancak hasta yoğunluğu fazla olduğunda özellikle elektif hasta anında haliyle sıkıntılar oluşuyordu. Yeni getirilen bu cihazla birlikte Koroner Anjiyografinin dışında farklı hastaları da almaya başladık. Bunların arasında özellikle aritmi, pil ve konjenital kalp hastaları (kalbinde delik hastalar) huzurlu bir şekilde bu cihazımızla tedavi etmeye çalışacağız. Yeni cihazın gelmesiyle Hekim olarak bizleri çok rahatlattı. Bu cihazın getirilişinde emeği geçen herkese teşekkür ediyorum." ifadelerini aktardı.

Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanemizin Başhekim Yardımcısı Uzm. Dr. Ferhat Yıldız, "İkinci anjiyo cihazımızın bölgeye kazandırılmasında başta Sağlık Bakanlığımız ve İl Sağlık Müdürümüz Uzm. Dr. Saffet Yavuz'a çok teşekkür ediyoruz. Jeopolitik olarak İlimiz komşu şehirlerden de sevk alan bir yer. İkinci anjiyo cihazımızın bölgeye kazandırılmasıyla beraber hem kendi hastalarımızı hem de çevre illerimizden gelecek hastalarımızı sıra beklemeden hızlıca tedavi edebileceğiz. Ayrıca bu yeni cihazla sadece anjiyo değil, periferik damar hastalıklarda da gereken işlemleri yapmış olup Hastanemizde yeni adımlarla hizmet vereceğiz." şeklinde kaydetti.