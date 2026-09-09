Marmaris Devlet Hastanesi'nde ilk katarakt ameliyatı başarıyla yapıldı - Son Dakika
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Marmaris Devlet Hastanesi'nde ilk katarakt ameliyatı başarıyla yapıldı

Marmaris Devlet Hastanesi\'nde ilk katarakt ameliyatı başarıyla yapıldı
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Marmaris Devlet Hastanesi'nde ilk kez katarakt cerrahisi gerçekleştirildi. Operasyon, Uzman Göz Hastalıkları Doktoru Operatör Mustafa Fırat Apa tarafından başarıyla yapıldı. Böylece hastalar, katarakt tedavisi için artık ilçe dışına gitmek zorunda kalmayacak.

Marmaris Devlet Hastanesi'nde katarakt ameliyatları başladı. Hastanede ilk kez gerçekleştirilen katarakt cerrahisi, Uzman Göz Hastalıkları Doktoru Operatör Mustafa Fırat Apa tarafından başarıyla gerçekleştirildi.

Marmaris Devlet Hastanesi, göz hastalıkları alanında önemli bir hizmeti daha vatandaşların kullanımına sundu. Hastanede katarakt cerrahilerinin başlamasıyla birlikte, Marmaris'te katarakt tedavisi için sağlık hizmetlerinin kapsamı genişletildi.

İlk katarakt ameliyatı, Uzman Göz Hastalıkları Doktoru Operatör Mustafa Fırat Apa tarafından gerçekleştirildi. Operasyonların, son teknoloji fako cihazı ve yüksek çözünürlüklü ameliyat mikroskobu ile donatılan özel göz ameliyathanesinde yapılacağı belirtildi.

Cerrahilerde yüksek kaliteli göz içi mercekleri kullanılırken, deneyimli göz cerrahları ile hemşire ve yardımcı personelin görev yaptığı ameliyathanede hastalara güvenli ve modern cerrahi hizmet sunulması hedefleniyor.

Katarakt cerrahisinin Marmaris Devlet Hastanesi'nde yapılmaya başlanması, özellikle ileri yaş grubundaki hastalar açısından önemli bir kolaylık sağlayacak. Daha önce katarakt ameliyatı için farklı merkezlere yönelmek durumunda kalan hastalar, bundan böyle operasyonlarını Marmaris'te gerçekleştirme imkanına sahip olacak.

Hastanede göz sağlığı alanındaki teknolojik altyapının geliştirilmesiyle birlikte katarakt cerrahilerinin düzenli olarak sürdürülmesi bekleniyor.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Sağlık Marmaris Devlet Hastanesi'nde ilk katarakt ameliyatı başarıyla yapıldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Marmaris Devlet Hastanesi'nde ilk katarakt ameliyatı başarıyla yapıldı - Son Dakika
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