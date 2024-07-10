Medical Point Gaziantep Hastanesi, Dr. Çağdaş Demiroğlu'nu kadrosuna dahil etti

Medical Point Gaziantep Hastanesi, Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Dr. Çağdaş Demiroğlu'nu kadrosuna dahil etti.
Hastaneden yapılan açıklamaya göre, Dr. Demiroğlu, Medical Point Gaziantep Hastanesinde hasta kabulüne başladı.
Aynı zamanda öğretim üyesi olan Demiroğlu'nun uzmanlık alanları arasında gebelik takibi, riskli gebelikler, normal müdahaleli doğum, epidural doğum, laparoskopik operasyonlar, idrar kaçırma ameliyatları, infertilite, laparoskopik operasyonlar, genital estetik operasyonlar, miyom ve rahim alma operasyonları bulunuyor.
Akademisyenlerden oluşan uzman ekibini genişletmeye devam eden hastane, uzman ekibiyle birlikte sağlık alanındaki hizmet anlayışını sürdürüyor.
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