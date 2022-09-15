Uzmanından "bilinçsiz doğal diş beyazlatma yöntemlerinden uzak durun" uyarısı

Medipol Mega Üniversite Hastanesi Restoratif Diş Tedavisi Bölümü'nden Diş Hekimi Sevgi Alagöz, "Sosyal medyada satılan doğal diş beyazlatma ürünlerinden uzak durun. Bilinçsiz diş beyazlatma dişlerde geri dönüşümsüz hasara yol açıyor." uyarısında bulundu.

Alagöz, Medipol Mega Üniversite Hastanesi tarafından paylaşılan açıklamasında, birçok kişinin evde kendi yöntemleriyle dişlerini beyazlatmaya çalıştığını ve sosyal medyada hayatı tehdit eden diş beyazlatma yöntemlerinin viral olduğunu bildirdi.

-"Çilek asidi diş minesini aşındırır"

Günlük yaşamda tüketilen besinler başta olmak üzere kullanılan ilaçların ya da yapısal nedenlerin dişlerin sararmasına yol açabildiğini aktaran Alagöz, "doğal diş beyazlatma" adı altında yapılan bilinçsiz yöntemlere değindi.

Alagöz, "Doğal ya da doğal olmayan yollarla yapılan bilinçsiz beyazlatmalar dişlerde geri dönüşümsüz hasarlara neden olabilir. Yeme-içme alışkanlıkları, düzenli ve tam bir ağız bakımının yapılıp yapılmaması, dişlerin beyaz kalmasını etkileyen faktörlerdir. Boyalı gıdaların kullanımı dişlerin rengi doğallığını kaybettirir. Sıklıkla tüketilen çay, sigara, kırmızı şaraplar bunlara örnek. Çilek de sözde beyazlatıcı madde olarak sosyal medyada beğeni alıyor. 'Çileğin dişleri beyazlattığı' iddiası meyvenin asitliği nedeniyle lekeleri temizleyeceği yönündedir ki bu doğrudur. Ancak asit bunu dişlerinizi koruyan mineyi aşındırarak yapacağı için kötü bir yöntem olarak kabul edilir." ifadelerini kullandı.

-"Karbonat ve muz kabuğu tehlikeli"

Bilinçsiz yapılan yöntemlerin dişleri beyazlatmak yerine daha büyük hasarlara yol açacağını belirten Alagöz, şunları kaydetti:

"Sosyal medyada satılan doğal diş beyazlatma ürünlerinden uzak durun. Bilinçsiz diş beyazlatma dişlerde geri dönüşümsüz hasara yol açıyor. Zerdeçal, Hindistan cevizi, çilek, alüminyum folyo, limon ve ceviz kabuğu tavsiye edilmekte. Ancak bu tip maddeler, dişleri beyazlatmaya hiçbir faydası olmadığı gibi dişler üzerinde geri dönüşümsüz hasarlara neden olabilir. Evde hazırlanan limon, karbonat, muz kabuğu gibi malzemeler ile diş beyazlatmaya çalışmak tehlikelidir. Limon gibi asidik besinler dişleri aşındırır. Karbonat ise yüksek bazik yapısından dolayı diş minesindeki tübülleri açarak dişlerde hasara neden olur. Evde kullanmak için online alışveriş sitelerinde satılan beyazlatma ürünleri ise dişe temas eden jelin beyazlatma oranının çok düşük olması ve diş yüzeyinin beyazlatma için yeteri kadar temiz olup olmadığının bilinememesi dolayısıyla tercih edilmemelidir. Klinik ortamında yapılan veya doktor gözetiminde düzenli kontrollerle yapılan ev tipi beyazlatmada dişler herhangi bir zarar görmez."