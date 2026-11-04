Memişoğlu, 32 bin kişinin organ nakli beklediğini belirterek bağış çağrısı yaptı - Son Dakika
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Memişoğlu, 32 bin kişinin organ nakli beklediğini belirterek bağış çağrısı yaptı

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Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, 152 organ nakli merkezinde son bir yılda yaklaşık 5 bin organ nakli yapıldığını ve yaklaşık 32 bin vatandaşın nakil beklediğini açıkladı. e-Devlet ve e-Nabız üzerinden 188 binden fazla dijital organ bağışı vasiyeti oluşturulduğunu da belirtti.

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Türkiye genelindeki 152 organ nakli merkezinde son bir yılda yaklaşık 5 bin organ nakli gerçekleştirildiğini, yaklaşık 32 bin vatandaşın ise organ nakli beklediğini bildirdi.

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Organ Bağışı Haftası dolayısıyla sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "İyilik paylaştıkça çoğalır, hayat paylaştıkça güzelleşir. Organ Bağışı Haftası vesilesiyle bir kez daha hatırlatmak isterim: Bir organ bağışı, bir insana yeniden hayat; bir aileye yeniden umut olabilir. Bugün ülkemizde yaklaşık 32 bin vatandaşımız organ nakli için bekliyor. Ülke genelindeki 152 organ nakli merkezimizde, sağlık çalışanlarımızın büyük gayretiyle son bir yılda yaklaşık 5 bin organ nakli gerçekleştirildi. Geçtiğimiz yıl organ bağışı süreçlerini e-Devlet ve e-Nabız üzerinden dijitalleştirerek vatandaşlarımız için çok daha kolay hale getirdik. O günden bugüne: 188 binden fazla vatandaşımız dijital organ bağışı vasiyetini oluşturdu. Ben de tüm vatandaşlarımızı organ bağışında bulunmaya, bu iyilik hareketinin bir parçası olmaya davet ediyorum. Organ bağışı vasiyetinizi e-Nabız ve e-Devlet üzerinden kolayca oluşturabilirsiniz" ifadelerine yer verdi.

Kaynak: İHA
Kemal MemişoğluSağlık BakanıOrgan NakliE-DevletE-NabızGüncelSağlıkSon Dakika

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