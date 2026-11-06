Mengücek Gazi Hastanesi Başhekimi Taş, Başbağlar Yerleşkesindeki hizmetleri inceledi

Mengücek Gazi Hastanesi Başhekimi Taş, Başbağlar Yerleşkesindeki hizmetleri incelediGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Hakan Gökalp Taş, Başbağlar Yerleşkesinde sunulan sağlık hizmetlerini yerinde inceledi. Taş, birimleri gezerek yetkililerden bilgi aldı, sağlık çalışanlarıyla görüşüp hizmet kalitesine yönelik çalışmaları değerlendirdi.
Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Hakan Gökalp Taş, Başbağlar Yerleşkesinde sunulan sağlık hizmetlerini yerinde inceledi.
Ziyaret kapsamında yerleşkedeki birimleri gezen Taş, sağlık hizmetlerinin işleyişi ve yürütülen çalışmalar hakkında yetkililerden bilgi aldı.
Sağlık çalışanlarıyla da bir araya gelen Taş, hizmet süreçlerine ilişkin görüş alışverişinde bulundu.
Ziyarette, yerleşkede sunulan sağlık hizmetlerinin mevcut durumu ele alınarak hizmet kalitesinin geliştirilmesi ve sağlık hizmetlerinin etkinliğinin artırılmasına yönelik çalışmalar değerlendirildi.
Kaynak: İHA
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