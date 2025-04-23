Mercanlar Yok Olma Tehlikesiyle Karşı Karşıya

BİLİM insanları, mercanların önümüzdeki 50 yıl içinde yok olabileceğini açıkladı.

Uzmanlar, Hint Okyanusu'ndan Atlantik ve Pasifik'e kadar uzanan bölgelerdeki resiflerin yüzde 84'ünün, 2025 yılı mart ayı itibarıyla sıcaklık riskiyle karşı karşıya kaldığını duyurdu. 2023'te başlayan bu olay, şimdiye kadar kayıtlara geçen en yaygın 'ağarma' olarak tanımlandı.

Uluslararası Mercan Resifi Derneği'nin son çalışmasına göre dünya genelinde 1998'den bu yana 4'üncü 'ağarma olayı' yaşanıyor. 2023'te başlayan 4'üncü ağarmanın ne zaman sona ereceği bilinmiyor. Mercanların ağarması okyanus ve denizlerin ısınmasıyla suyun asiditesinin artması nedeniyle yaşanıyor. Bu, mercanların yavaş yavaş ölmesi anlamına geliyor. Ölen mercanların beyaz renk almasına literatürde 'ağarma' adı veriliyor.

Uluslararası Mercan Resifi Derneği yöneticisi Mark Eakin, ağarma olayının sona ermesini beklemediklerini söyledi. Önlem alınmadığı takdirde mercan resiflerinin önümüzdeki 50 yıl içinde yok olacağı uyarısında bulunan uzmanlar, dünya genelinde mercanları korumak için çalışmaların devam ettiğini kaydetti.

Karayipler'de çalışan deniz biyoloğu Melanie McField, sıcaklık stresinin büyüklüğünün ve kapsamının şok edici olduğunu belirterek, "2024 yılında, dayanıklı olduğunu düşündüğümüz bazı resiflerde bile kısmi ölümler görüldü" dedi.

Bilim insanları, iklim değişikliğine karşı daha acil ve etkili önlemler alınmadığı sürece, mercan ekosistemlerinin geleceğinin ciddi tehdit altında olduğunu belirtti. Mercan resiflerinin yok olmasının yüzlerce deniz canlısı türünün sonunu getirebileceğine de dikkat çekildi.