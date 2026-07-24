Midyat Hastanesi'nden Hafta Sonu Poliklinik Hizmeti - Son Dakika
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Midyat Hastanesi'nden Hafta Sonu Poliklinik Hizmeti

Midyat Hastanesi\'nden Hafta Sonu Poliklinik Hizmeti
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Midyat Devlet Hastanesi, 25 Temmuz 2026'da mesai dışı poliklinik hizmeti sunacak.

Mardin'in Midyat İlçe Devlet Hastanesi, vatandaşlara daha hızlı ve etkin sağlık hizmeti sunmak amacıyla hafta sonları da mesai dışı poliklinik hizmetini sürdürüyor.

Hastane yetkililerinden alınan bilgiye göre 25 Temmuz 2026 cumartesi günü saat 09.00-13.00 arasında uzman hekimler tarafından mesai dışı poliklinik hizmeti vereceği belirtildi. Mesai dışı poliklinik kapsamında, Genel Cerrahi Uzmanı Uzm. Dr. Ahmet Baydar ve Radyoloji Uzmanı Uzm. Dr. İzzettin Öz tarafından vatandaşlara sağlık hizmeti sunacağı bildirildi. Hafta sonu verilen mesai dışı poliklinik hizmeti sayesinde, vatandaşların sağlık hizmetlerine erişiminin kolaylaştırılması ve poliklinik yoğunluğunun azaltılması hedefleniyor.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Sağlık Midyat Hastanesi'nden Hafta Sonu Poliklinik Hizmeti - Son Dakika

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