Migren Botoksu Uygulaması Başladı

Manisa Şehir Hastanesi'nde kronik migren hastalarına yönelik botulinum toksin (botoks) tedavisi uygulanmaya başlandı. Nöroloji Uzmanı Dr. Zeynep Zerrin Göz, tedavinin migren ataklarının sıklığını, süresini ve şiddetini azaltmada etkili olduğunu söyledi.

Manisa Şehir Hastanesi'nde kronik migren hastalarına yönelik uygulanan migren botoksu tedavisi hakkında bilgilendirmede bulunan Nöroloji Hekimi Uzm. Dr. Zeynep Zerrin Göz, tedavinin estetik amaçlı kullanımının ötesinde nörolojik hastalıklarda da önemli bir yere sahip olduğunu belirtti.

Toplumda daha çok estetik uygulamalarla bilinen botulinum toksinin, kronik migren tedavisinde bilimsel olarak etkinliği kanıtlanmış yöntemlerden biri olduğunu ifade eden Göz, uygulamanın alın, şakaklar, ense, boyun ve omuz bölgesindeki küçük kas gruplarına düşük dozlarda enjeksiyon yapılarak gerçekleştirildiğini söyledi.

İşlemin kısa sürede tamamlandığını ve hastaların günlük yaşamlarına hemen dönebildiğini kaydeden Göz, "Tedavinin etkisi birkaç hafta içerisinde başlar ve yaklaşık 12 hafta boyunca devam eder. Migren botoksu, migreni tamamen ortadan kaldıran bir tedavi değildir. Ancak atakların sıklığında, süresinde ve ağrı şiddetinde belirgin azalma sağlayabilir" dedi.

Tedavi sürecinin kişiye özel planlandığını vurgulayan Göz, alınan yanıta göre uygulamanın belirli aralıklarla tekrarlanabileceğini belirtti.

Her baş ağrısının migren olmadığını ve her migren hastasının da bu tedaviye uygun bulunmayabileceğini hatırlatan Göz, "Bu nedenle migren botoksu kararı mutlaka uzman nöroloji hekimi tarafından değerlendirilmelidir. Baş ağrısıyla yaşamak zorunda değilsiniz. Uygun tedavi ve doğru yaklaşımla yaşam kalitenizi yeniden kazanabilirsiniz" ifadelerini kullandı.

Migren botoksu uygulamasının Manisa Şehir Hastanesi'nde yapılmaya başlandığını belirten yetkililer, tedavi hakkında bilgi almak isteyen vatandaşların nöroloji polikliniklerine başvurabileceklerini bildirdi. - MANİSA