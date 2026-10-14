MitraClip uygulanan 83 yaşındaki hastanın kalp kapağı kaçağı yüzde 70 azaltıldı

Trabzonlu 83 yaşındaki hastanın kalp kapağındaki kaçak, ameliyat riski nedeniyle cerrahi müdahale uygulanmadan azaltıldı.

Kalp krizi şikayetiyle Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Farabi Hastanesine kaldırılan hastanın yapılan tetkiklerinde kalp damarlarının büyük bölümünün tıkalı olduğu belirlendi.

Yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alınan hastada, süreçte gelişen kalp yetersizliğinin kalp kapağındaki ileri derecede yırtıktan kaynaklandığı tespit edildi.

Daha önce geçirdiği anjiyo işlemleri, kronik böbrek yetmezliği, yüksek tansiyon hastalığı ve ileri yaşı nedeniyle açık kalp ameliyatına uygun olmadığı değerlendirilen hastaya MitraClip yöntemiyle müdahale edilmesine karar verildi.

Yaklaşık bir saat süren işlemde, hastanın kalp kapağına mandal benzeri bir cihaz yerleştirilerek kaçak yüzde 70 azaltıldı.

"MitraClip yöntemi ameliyat olanağı bulunmayan hastalarda tercih ediliyor"

Operasyonu gerçekleştiren KTÜ Farabi Hastanesi Kardiyoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ömer Gedikli, AA muhabirine, hastanın yaşı ve eşlik eden hastalıkları nedeniyle ameliyatın yüksek risk taşıdığını söyledi.

MitraClip yönteminin ameliyat olanağı bulunmayan hastalarda tercih edildiğini belirten Gedikli, gelişmiş ülkelerde de ileri yaş ve ek hastalıklar nedeniyle birçok hastaya cerrahi müdahale uygulanamadığını ifade etti.

Gedikli, hastanın kalp kapağındaki kaçağın işlem sonrasında yüzde 70 azaldığını aktararak, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Mandal dediğimiz cihazlardan bir tane hastaya implant ettik ve kapağındaki kaçak yüzde 70 oranında azaldı. Takibinde hastamızın akciğerinde sıvı birikmesi mevcuttu, onlar da kayboldu. Tansiyonunu toparlamak için ona ilaç veriyorduk, o ilaçtan kurtuldu. Şu an sadece kronik diyaliz programıyla ilgili planlamalarını yapıyoruz."

Uygulanan yöntemin ameliyata uygun olmayan, kalp kapağında çökme ve yırtık bulunan hastalarda kaçağı azaltarak şikayetlerin hafifletilmesine katkı sağladığını kaydeden Gedikli, hastanın kalp kapağında kalan kaçağın ve ilaç tedavisinin takibine devam edeceklerini belirtti.