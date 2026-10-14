MitraClip uygulanan 83 yaşındaki hastanın kalp kapağı kaçağı yüzde 70 azaltıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

MitraClip uygulanan 83 yaşındaki hastanın kalp kapağı kaçağı yüzde 70 azaltıldı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
MitraClip uygulanan 83 yaşındaki hastanın kalp kapağı kaçağı yüzde 70 azaltıldı
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kalp krizi şikayetiyle KTÜ Farabi Hastanesine kaldırılan 83 yaşındaki hastanın kalp kapağındaki kaçak, açık kalp ameliyatına uygun olmadığı için MitraClip'le yüzde 70 azaltıldı. İşlem sonrası hastanın akciğerindeki sıvı birikmesi kayboldu ve tansiyon ilacına ihtiyacı kalmadı.

Trabzonlu 83 yaşındaki hastanın kalp kapağındaki kaçak, ameliyat riski nedeniyle cerrahi müdahale uygulanmadan azaltıldı.

Kalp krizi şikayetiyle Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Farabi Hastanesine kaldırılan hastanın yapılan tetkiklerinde kalp damarlarının büyük bölümünün tıkalı olduğu belirlendi.

Yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alınan hastada, süreçte gelişen kalp yetersizliğinin kalp kapağındaki ileri derecede yırtıktan kaynaklandığı tespit edildi.

Daha önce geçirdiği anjiyo işlemleri, kronik böbrek yetmezliği, yüksek tansiyon hastalığı ve ileri yaşı nedeniyle açık kalp ameliyatına uygun olmadığı değerlendirilen hastaya MitraClip yöntemiyle müdahale edilmesine karar verildi.

Yaklaşık bir saat süren işlemde, hastanın kalp kapağına mandal benzeri bir cihaz yerleştirilerek kaçak yüzde 70 azaltıldı.

"MitraClip yöntemi ameliyat olanağı bulunmayan hastalarda tercih ediliyor"

Operasyonu gerçekleştiren KTÜ Farabi Hastanesi Kardiyoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ömer Gedikli, AA muhabirine, hastanın yaşı ve eşlik eden hastalıkları nedeniyle ameliyatın yüksek risk taşıdığını söyledi.

MitraClip yönteminin ameliyat olanağı bulunmayan hastalarda tercih edildiğini belirten Gedikli, gelişmiş ülkelerde de ileri yaş ve ek hastalıklar nedeniyle birçok hastaya cerrahi müdahale uygulanamadığını ifade etti.

Gedikli, hastanın kalp kapağındaki kaçağın işlem sonrasında yüzde 70 azaldığını aktararak, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Mandal dediğimiz cihazlardan bir tane hastaya implant ettik ve kapağındaki kaçak yüzde 70 oranında azaldı. Takibinde hastamızın akciğerinde sıvı birikmesi mevcuttu, onlar da kayboldu. Tansiyonunu toparlamak için ona ilaç veriyorduk, o ilaçtan kurtuldu. Şu an sadece kronik diyaliz programıyla ilgili planlamalarını yapıyoruz."

Uygulanan yöntemin ameliyata uygun olmayan, kalp kapağında çökme ve yırtık bulunan hastalarda kaçağı azaltarak şikayetlerin hafifletilmesine katkı sağladığını kaydeden Gedikli, hastanın kalp kapağında kalan kaçağın ve ilaç tedavisinin takibine devam edeceklerini belirtti.

Kaynak: AA
Karadeniz Teknik ÜniversitesiKalp KriziTansiyonFarabiSağlıkSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Sonbahar bitti, kış başladı Kar 20 santimetreye ulaştı Sonbahar bitti, kış başladı! Kar 20 santimetreye ulaştı
Halk TV’ye kayyum atanması sonrası YENİ Partili vekiller, ağızlarını ve gözlerini bantladı Halk TV’ye kayyum atanması sonrası YENİ Partili vekiller, ağızlarını ve gözlerini bantladı
Halk TV’ye kayyum sonrası gündem olan görüntü CHP’den açıklama var Halk TV'ye kayyum sonrası gündem olan görüntü! CHP'den açıklama var
13 yaşındaki kızın trajik sonu Nedeni isyan ettirecek cinsten 13 yaşındaki kızın trajik sonu! Nedeni isyan ettirecek cinsten
Gündem yaratan operasyonda Bakan Çiftçi’yi sinirlendiren “Seyyid Kutub” detayı Gündem yaratan operasyonda Bakan Çiftçi’yi sinirlendiren “Seyyid Kutub” detayı
Galatasaray’ın iptal edilen golünde karar doğru mu Ünlü hakem noktayı koydu Galatasaray'ın iptal edilen golünde karar doğru mu? Ünlü hakem noktayı koydu
13:41
Maç bitti ama gitmediler Barcelona’dan Galatasaray’a sürpriz ziyaret
Maç bitti ama gitmediler! Barcelona'dan Galatasaray'a sürpriz ziyaret
13:08
Tokat’ta 5 bin kişiyi hastanelik eden salgında şaşırtan gelişme İlk bulgular farklı çıktı
Tokat'ta 5 bin kişiyi hastanelik eden salgında şaşırtan gelişme! İlk bulgular farklı çıktı
13:05
İstanbul’da asıl tehlike şimdi başlıyor Saat verdiler, radara da yansıdı
İstanbul'da asıl tehlike şimdi başlıyor! Saat verdiler, radara da yansıdı
12:28
İmamoğlu, 4 gün sürecek savunmasının ilk gününde aylık gelirini açıkladı
İmamoğlu, 4 gün sürecek savunmasının ilk gününde aylık gelirini açıkladı
12:25
Türk pop müziğinin usta ismi Alpay vefat etti
Türk pop müziğinin usta ismi Alpay vefat etti
11:45
Galatasaray’ın iptal edilen golünde karar doğru mu Ünlü hakem noktayı koydu
Galatasaray'ın iptal edilen golünde karar doğru mu? Ünlü hakem noktayı koydu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.10.2026 13:56:17. #7.12#
SON DAKİKA: MitraClip uygulanan 83 yaşındaki hastanın kalp kapağı kaçağı yüzde 70 azaltıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei