Uludere’de iki haftada 872 kanser taraması yapıldı

Şırnak'ın Uludere ilçesinde yaklaşık iki hafta boyunca hizmet veren Mobil Kanser Erken Teşhis, Tarama ve Eğitim Merkezi (KETEM) aracı, ilçe merkezi ile köy ve mahallelerde yüzlerce kadına ulaşarak toplam 872 ücretsiz kanser taraması gerçekleştirdi.

Uludere İlçe Sağlık Müdürlüğü koordinesinde yürütülen mobil sağlık hizmeti kapsamında vatandaşlara yerinde kanser tarama hizmeti sunuldu. Erken teşhisin önemine dikkat çekmek amacıyla gerçekleştirilen çalışmalara kadınlar yoğun ilgi gösterdi. İki haftalık program boyunca 266 serviks (rahim ağzı kanseri), 171 kolorektal (kalın bağırsak kanseri) ve 435 mamografi taraması yapıldı. Böylece toplam 872 kanser taraması tamamlanarak çok sayıda kadının sağlık kontrolü ücretsiz olarak gerçekleştirildi.

Uludere İlçe Sağlık Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, ilçe merkezi ile köy ve mahallelerden gelen kadınların erken teşhisin öneminin bilinciyle taramalara yoğun katılım sağladığı belirtilerek, "İki hafta boyunca kadınlarımızın sağlığına dokunduk, birlikte umut olduk. Erken teşhis sayesinde birçok hastalığın önüne geçmek mümkündür" denildi.

Açıklamada ayrıca, çalışmalara katkı sunan sağlık personeline, Şırnak İl Sağlık Müdürlüğü'ne, Uludere Kaymakamı Salih Kaya'ya, belediye başkanlarına, muhtarlara ve taramalara katılarak sağlığına sahip çıkan kadınlara teşekkür edildi.

Yetkililer, kadın sağlığının korunmasına yönelik tarama ve farkındalık çalışmalarının aralıksız süreceğini belirterek, vatandaşları düzenli sağlık kontrollerini yaptırmaya davet etti. Açıklamada, "Erken teşhis hayat kurtarır" mesajı yinelenirken, benzer mobil tarama faaliyetlerinin önümüzdeki dönemde de Uludere genelinde devam edeceği bildirildi.