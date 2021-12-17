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'Morina balık yağı Kovid-19'a karşı bağışıklık kalkanı oluşturuyor' - Son Dakika

'Morina balık yağı Kovid-19'a karşı bağışıklık kalkanı oluşturuyor'

17.12.2021 09:20
'Morina balık yağı Kovid-19'a karşı bağışıklık kalkanı oluşturuyor'

Çocukların bağışıklık sistemini Kovid 19 virüsüne ve üst solunum yolu hastalıklarına karşı güçlü tutmanın önemine değinen Mikrobiyolog ve Koruyucu Sağlık Uzmanı Prof. Dr.

Çocukların bağışıklık sistemini Kovid 19 virüsüne ve üst solunum yolu hastalıklarına karşı  güçlü tutmanın önemine değinen Mikrobiyolog ve Koruyucu Sağlık Uzmanı Prof. Dr. Oğuz Özyaral, "Özellikle morina balığının karaciğerinden elde edilen Morina Balığı Karaciğer Yağı (Cod Liver Oil) formundaki sıvı balık yağlarında EPA DHA oranı yüksek. Hem de balıktan gelen doğal D ve A vitaminleri çocukların bağışıklık sistemi için kalkan görevi görüyor. Oslo Üniversitesi'nde 70 bin katılımcıyla gerçekleştirilen bilimsel çalışma, düzenli Morina Balık Yağı kullanan kişilerin Kovid-19 virüsüne karşı daha dirençli olduğunu ortaya koydu" dedi.

İstanbul Rumeli Üniversitesi, Rektör Yardımcısı, Mikrobiyolog ve Koruyucu Sağlık Uzmanı Prof. Dr. Oğuz Özyaral, özellikle kış aylarında çocukların bağışıklık sistemini güçlendirmenin önemine dikkat çekerek, "Pandemi dönemi özellikle çocuklu aileler için oldukça zorlu bir hal almış durumda. Yeniden artan kovid vakası rakamları ve ortaya çıkan yeni varyantın hastalık rakamlarını ne kadar etkileyeceği belirsizliğini koruyor. Okula giden çocuklar için maske ve sosyal mesafe kuralları geçerli olsa dahi virüsün çocuklardan ailelere yayılma riski velileri daha da tedbirli olmaya yönlendiriyor" açıklamasında bulundu.

GÜÇLÜ BAĞIŞIKLIĞIN ŞİFRESİ: OMEGA-3, A VE D VİTAMİNİ

Özellikle kış aylarına girerken çocukların bağışıklık sistemini desteklemenin önemine vurgu yapan Prof. Dr. Özyaral, "Çocuklarda eksik etmememiz gereken besin öğeleri Omega-3, A ve D vitaminleri. Düzenli balık yağı kullanımının çocukların sağlıklı gelişimi için ne kadar önemli olduğu artık bilinen bir gerçek. Özellikle morina balığının karaciğerinden elde edilen Morina Balığı Karaciğer Yağı (Cod Liver Oil) formundaki sıvı balık yağlarında hem EPA DHA oranı yüksek hem de balıktan gelen doğal D ve A vitaminleri çocukların bağışıklık sistemi için kalkan görevi görüyor. Oslo Üniversitesi'nde 70.000 katılımcıyla gerçekleştirilen bilimsel çalışma, düzenli Morina Balık Yağı kullanan kişilerin Covid-19 virüsüne karşı daha dirençli olduğunu ortaya koydu" dedi.

OMEGA-3'ÜN FAYDALARI SAYMAKLA BİTMİYOR

Omega-3'ün diğer faydalarıyla da ilgili bilgiler de paylaşan Dr. Özyaral,  "Omega-3'ün sağlığa faydalarıyla ilgili yayınlanmış yüzlerce bilimsel makale bulunuyor. Düzenli Omega-3 kullanımının organların sağlıklı çalışmasından, üst solunum yolu rahatsızlıklarının hafifletilmesine, stresin engellenmesinden, kalp ve damar hastalıklarının önlenmesine kadar vücudumuza sayısız faydası bulunuyor. Vücudumuzda üretilemediği için mutlaka dışarıdan almamız gereken Omega-3 yağ asitleri EPA ve DHA'yı düzenli olarak temin edebilmek için sıvı formda bulunan Morina Balığı Karaciğer Yağının kullanımını öneriyorum. Özellikle çocuklarda bağışıklığı güçlendirmesinin yanında sağlıklı bir beyin ve göz gelişimi için de Omega-3'ü hayatınızdan eksik etmeyin" diye konuştu.


'Morina balık yağı Kovid-19'a karşı bağışıklık kalkanı oluşturuyor'

İstanbul Rumeli Üniversitesi, omega 3, Rektör, DHA, Sağlık, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Sağlık 'Morina balık yağı Kovid-19'a karşı bağışıklık kalkanı oluşturuyor' - Son Dakika


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