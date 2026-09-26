MSB, mobil diş aracıyla 23'ü sivil 655 kişiye diş tedavisi uygulandığını bildirdi - Son Dakika
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MSB, mobil diş aracıyla 23'ü sivil 655 kişiye diş tedavisi uygulandığını bildirdi

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MSB, EFES-2026 Tatbikatı ile Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı bölgelerinde görev yapan mobil diş aracıyla bugüne kadar 23'ü sivil toplam 655 kişiye diş tedavi hizmeti sunulduğunu açıkladı. Tam donanımlı araçta muayeneden çekime, dolgu ve kanal tedavisine kadar işlemler yapılabiliyor.

EFES-2026 Tatbikatı, Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı Harekat Bölgelerinde görev yapan mobil diş aracı ile bugüne kadar 23'ü sivil olmak üzere toplam 655 kişiye diş tedavi hizmeti sunuldu.

Zorlu arazi şartlarına uygun ve yüksek manevra kabiliyetine sahip olan mobil diş aracı ile EFES-2026 Tatbikatı, Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı Harekat Bölgelerinde görev yapan 23'ü sivil olmak üzere toplam 655 kişiye diş tedavi hizmetinin sunulduğu belirtildi.

Milli Savunma Bakanlığı'ndan konuya ilişkin yapılan açıklamada, "Sağlık hizmeti mehmetçiğimizin yanında. Zorlu arazi şartlarına uygun, yüksek manevra kabiliyetine sahip Unimog araca diş ünitesi monte edilerek tasarlanan mobil diş aracı, harekat alanı ve hudut birliklerinde görev yapan personelimizin diş tedavilerinin yerinde ve zamanında yapılmasına imkan sağlıyor. EFES-2026 Tatbikatı ile Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı Harekat Bölgelerinde görev yapan mobil diş aracı ile bugüne kadar 23'ü sivil olmak üzere toplam 655 kişiye diş tedavi hizmeti sunuldu. Tam donanımlı araçta; muayeneden diş çekimine, diş taşı temizliğinden dolgu ve kanal tedavisine kadar sabit diş kliniklerinde gerçekleştirilen tedaviler uygulanabiliyor" ifadelerine yer verildi.

Kaynak: İHA
Milli Savunma BakanlığıGüncelSağlıkEfesSon Dakika

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SON DAKİKA: MSB, mobil diş aracıyla 23'ü sivil 655 kişiye diş tedavisi uygulandığını bildirdi - Son Dakika
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