MSKÜ'lü Dr. Çelikkıran'ın rozasea bildirisi Antalya'da birincilik ödülü kazandı. - Son Dakika
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MSKÜ'lü Dr. Çelikkıran'ın rozasea bildirisi Antalya'da birincilik ödülü kazandı.

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MSKÜ\'lü Dr. Çelikkıran\'ın rozasea bildirisi Antalya\'da birincilik ödülü kazandı.
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Araştırma Görevlisi Dr. Tuğçe Çelebi Çelikkıran, Antalya'da 3. Temelden Pratiğe Dermatoloji ve Kozmetik Sempozyumu'nda sunduğu rozasea başlıklı sözlü bildiriyle birincilik ödülü kazandı. Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekim Prof. Dr. Ethem Acar, ekibi tebrik etti.

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Dermatoloji Anabilim Dalı Araştırma Görevlisi Dr. Tuğçe Çelebi Çelikkıran, Antalya'da düzenlenen 3. Temelden Pratiğe Dermatoloji ve Kozmetik Sempozyumu'nda sunduğu sözlü bildiriyle birincilik ödülünün sahibi oldu.

Antalya'da gerçekleştirilen 3. Temelden Pratiğe Dermatoloji ve Kozmetik Sempozyumu'nda, Dermatoloji Anabilim Dalı Araştırma Görevlisi Dr. Tuğçe Çelebi Çelikkıran tarafından sunulan 'Premenopozal ve Postmenopozal Kadınlarda Rozasea: Klinik Aktivite ve Yüz Termal Özelliklerinin Karşılaştırılması' başlıklı sözlü bildiri, jüri tarafından birincilik ödülüne layık görüldü.

Dermatoloji Anabilim Dalı öğretim üyeleri ve araştırma görevlilerinin katkılarıyla gerçekleştirilen çalışma, bilimsel niteliği ve özgün yaklaşımıyla sempozyumda dikkat çekti.

Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekim Prof. Dr. Ethem Acar, elde edilen başarı dolayısıyla çalışma ekibini makamında kabul ederek tebrik etti. Ziyarette, Dermatoloji Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Suzan Demir Pektaş, Doç. Dr. E. Tuba Alataş, çalışmanın danışmanı Dr. Öğretim Üyesi Ceyda Tetik Aydoğdu, Dr. Öğretim Üyesi Yunus Özcan ve Araştırma Görevlisi Dr. Tuğçe Çelebi Çelikkıran yer aldı.

Prof. Dr. Ethem Acar, akademisyen ve araştırma görevlilerini tebrik ederek, bilimsel çalışmaların ve elde edilen başarıların artarak devam etmesi temennisinde bulundu.

Dermatoloji Anabilim Dalı tarafından yapılan açıklamada ise Dr. Tuğçe Çelebi Çelikkıran başta olmak üzere çalışmaya katkı sunan tüm akademisyen ve araştırma görevlileri tebrik edilerek başarılarının devamı dilendi.

Kaynak: İHA
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