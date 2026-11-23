Muğla İl Sağlık Müdürü Dr. Eriş Başaran Akça, Datça ilçesindeki sağlık kuruluşlarını ziyaret ederek yürütülen çalışmaları inceledi. Datça Devlet Hastanesine 1 tomografi, 2 ultrason ve 1 panoramik röntgen cihazı kazandırılırken, hastaneye ikinci Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı da atandı.

Muğla İl Sağlık Müdürü Dr. Eriş Başaran Akça, Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanı Dr. Halil İbrahim Demircan ve Sağlık Hizmetleri Başkanlığı Uzmanı Serkan Atilla ile birlikte Datça ilçesindeki sağlık kuruluşlarını ziyaret etti.

Ziyaretlerde, vatandaşların görüntüleme hizmetleri için başka ilçelere gitmek zorunda kaldıklarını belirtmeleri üzerine Datça Devlet Hastanesinin hizmet kapasitesini artırmaya yönelik çalışmalar gerçekleştirildi. Bu kapsamda hastaneye 1 tomografi cihazı, 2 ultrason cihazı ve ağız ve diş sağlığı hizmetlerinde kullanılmak üzere 1 panoramik röntgen cihazı temin edildi. Hastanenin uzman hekim kadrosunun güçlendirilmesi amacıyla ikinci Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı hekim ataması da yapıldı.

Öte yandan, hastanede bulunan 4 yatak kapasiteli 1. seviye yoğun bakım ünitesinin 2. seviye yoğun bakım ünitesine dönüştürülmesi için planlama çalışmalarına başlandığı bildirildi. Ziyaret sırasında hasta ve hasta yakınlarıyla görüşen İl Sağlık Müdürü Akça, geçmiş olsun dileklerini ileterek vatandaşların talep ve önerilerini dinledi.