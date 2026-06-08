Muş\'ta Mevsimlik Tarım İşçilerine Sağlık Taraması

Muş İl Sağlık Müdürlüğü ekipleri, mevsimlik tarım işçilerinin sağlık durumlarını yerinde takip etmek amacıyla konaklama alanlarında sağlık taraması gerçekleştirdi.

Muş İl Sağlık Müdürlüğü bünyesinde görev yapan Toplum Sağlığı Merkezi (TSM) ve Aile Sağlığı Merkezi (ASM) ekipleri, mevsimlik tarım işçilerinin sağlık hizmetlerine erişimini artırmak amacıyla konaklama alanlarında sağlık taraması gerçekleştirdi. Mevsimlik tarım işçilerinin kaldığı alanlarda yapılan sağlık taramalarında işçilerin genel sağlık durumları değerlendirilirken, çocuklara yönelik ağız ve diş sağlığı kontrolleri yapıldı.

Yetişkin işçilere doğru diş fırçalama teknikleri uygulamalı olarak anlatılarak ağız ve diş sağlığının korunmasının önemi hakkında eğitim verildi. Kadın işçilere yönelik çalışmalarda ise aile planlaması konusunda detaylı bilgiler aktarıldı. Öte yandan sağlık ekipleri, özellikle yaz aylarında görülme riski artan Kırım-Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) hastalığına karşı da bilgilendirme yaptı. Keneler aracılığıyla bulaşan ve Nairovirüsün neden olduğu hastalık hakkında vatandaşlara korunma yöntemleri anlatılırken, kene tutunması durumunda izlenmesi gereken yollar hakkında uyarılarda bulunuldu. Ayrıca ekipler tarafından konaklama alanlarında kullanılan içme ve kullanım sularından numuneler alınarak su analizleri de gerçekleştirildi.

Mevsimlik tarım işçilerinin koruyucu sağlık hizmetlerinden etkin şekilde yararlanabilmesi amacıyla sağlık taramaları ve bilgilendirme faaliyetlerinin belirlenen program doğrultusunda sürdürüleceğini söyleyen Dr. Elif Aktaş Akşar, "Bugün buraya mevsimlik tarım işçileri için geldik. Mevsimlik tarım işçileri, tarım alanında çok önemli rollere sahip olmakla beraber yaşadıkları alan ve çalışma şartları nedeniyle sağlık açısından risk altındalar. Biz de buraya bu konuda eğitim vermeye ve hastalıklar oluşmadan önce önlemek için geldik. Ağız ve Diş Sağlığı biriminden arkadaşlarımız çocukları muayene ettiler, yetişkinlere de diş fırçalama konusunda eğitim verdiler. Çevre Sağlığı biriminden arkadaşlarımız su kontrolü yaptılar ve atık yönetimi konusunda eğitim verdiler. Aile Sağlığı biriminden arkadaşlarımız üreme sağlığı kapsamında bilgilendirme yaparak gerekli materyalleri dağıttılar ve aile planlaması hakkında bilgi verdiler. Geçen hafta da Aile Sağlığı birimimiz nüfus sayımı yapmıştı. Mevsimlik tarım işçilerinin sağlık açısından herhangi bir risklerinin bulunması durumunda, buradaki aile hekimlerine yönlendirilmeleri konusunda bilgilendirme yapıldı. Bunun dışında kene konusunda da eğitim verdik. Kene vakaları daha çok İç Anadolu ve Batı Karadeniz bölgelerinde görülse de Muş Ovası bölgesinde de sıkça karşılaşılabiliyor. İşçileri bu konuda uyardık. Özellikle eve dönüşlerde üzerlerini kontrol etmeleri, açık renkli ve uzun kollu kıyafetler giymeleri konusunda bilgilendirmelerde bulunduk" dedi. - MUŞ