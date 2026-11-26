Muğla Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (MUSKİ) Genel Müdürlüğü, dijital su yönetimi alanındaki gelişmeleri takip ederek çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda MUSKİ, 24-26 Kasım tarihlerinde İstanbul'da Uluslararası Su Birliği (IWA) tarafından düzenlenen Dijital Su Zirvesi 2026'ya katıldı. Zirve dünyanın farklı ülkelerinden su yönetimi uzmanlarını bir araya getirirken akıllı su şebekeleri, dijital izleme sistemleri ve su kayıplarının önlenmesine yönelik teknolojiler ele alındı.

Su idareleri dijital su yönetimini masaya yatırdı

Zirvenin ilk gününde düzenlenen panelde MUSKİ Genel Müdürlüğü adına Dr. Ali Uzun panelist olarak yer aldı. İSKİ, İSU ve ŞUSKİ temsilcilerinin de katıldığı oturumda, büyükşehir su idarelerinin dijital dönüşüm süreçleri, uzaktan izleme sistemleri, akıllı şebekeler ve su kayıplarının azaltılmasında teknolojinin rolü değerlendirildi. Panelde Muğla'nın geniş coğrafyası ve turizm sezonunda artan nüfusunun su yönetimine getirdiği ihtiyaçlar ele alınırken, Dr. Uzun katılımcıların sorularını yanıtlayarak MUSKİ'nin dijital su yönetimi yaklaşımını aktardı.

Uluslararası uzmanlarla akıllı izleme teknolojileri ele alındı

Zirvenin ikinci gününde gerçekleştirilen uluslararası oturumda Dr. Uzun, Bodrum Yarımadası'nda su kayıplarının yönetimine yönelik çalışmaları konu alan sunumunu gerçekleştirdi. İngiltere, Belçika, İspanya ve İtalya'dan uzmanların da katıldığı oturumda; fiber optik teknolojilerle boru hatlarının izlenmesi, akustik sensörlerle şebekelerin takip edilmesi ve uydu teknolojileriyle altyapı arızalarının önceden belirlenmesi gibi uygulamalar ele alındı. Farklı ülkelerde kullanılan teknolojilerin ve deneyimlerin değerlendirildiği oturumda, Bodrum örneği üzerinden ölçüm, basınç yönetimi ve dijital teknolojilerin su kayıplarının önlenmesindeki rolü uluslararası katılımcılarla paylaşıldı.