MUSKİ, Mavi Su Verimliliği Belgesi\'ni Türkiye\'de alan 5. kurum oldu

MUSKİ Genel Müdürlüğü, su kaynaklarının korunması, suyun etkin ve verimli kullanılması ve su kayıplarının azaltılması amacıyla yürüttüğü çalışmalar sonucunda, Tarım ve Orman Bakanlığı Su Yönetimi Genel Müdürlüğü tarafından verilen Mavi Su Verimliliği Belgesi'ni alan ilk su ve kanalizasyon idarelerinden biri oldu.

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras'ın su kaynaklarının korunması ve suyun verimli kullanılması yönündeki yaklaşımı doğrultusunda çalışmalarını sürdüren MUSKİ Genel Müdürlüğü, Su Verimliliği Yönetmeliği kapsamında, su ve kanalizasyon idareleri için zorunlu tutulan kriterleri yerine getirerek Mavi Su Verimliliği Belgesi'ni aldı. MUSKİ, yönetmelik kapsamında kriterleri en hızlı yerine getirerek belgeyi alan ilk su ve kanalizasyon idarelerinden biri oldu.

Su verimliliği için yeni dönem

27 Aralık 2024 tarihinde yürürlüğe giren Su Verimliliği Yönetmeliği ile suyun etkin ve sürdürülebilir kullanımına yönelik çalışmaların belgelendirilmesi için Mavi, Yeşil ve Turkuaz olmak üzere üç farklı belge oluşturulmuş, yönetmelik kapsamında su ve kanalizasyon idareleri, su verimliliği sistemini kurarak ilk seviye olan Mavi Su Verimliliği Belgesi'ni almakla yükümlü tutulmuştu.

MUSKİ Genel Müdürlüğü de yönetmelik kapsamında gerekli çalışmaları tamamlayarak 18 Haziran 2026 tarihinde Mavi Su Verimliliği Belgesi için başvurusunu gerçekleştirmişti. Tarım ve Orman Bakanlığı Su Yönetimi Genel Müdürlüğü tarafından yapılan değerlendirmelerin ardından MUSKİ, 30 Ağustos 2026 tarihinde Mavi Su Verimliliği Belgesi'ni almaya hak kazandı ve Türkiye'de belgeyi alan 5. kurum oldu. Belge, 30 Ağustos 2029 tarihine kadar üç yıl süreyle geçerli olacak.

MUSKİ'nin su verimliliği sistemi oluşturuldu

Mavi Su Verimliliği Belgesi için yürütülen çalışmalar kapsamında MUSKİ'nin mevcut su kullanım durumu değerlendirilerek su verimliliğinin artırılmasına yönelik hedefler belirlendi ve "Su Verimliliği Proje Ekibi" oluşturuldu. Su kayıplarının azaltılması amacıyla kayıp ve kaçak oranının yüzde 25'in altına indirilmesine yönelik üç yıllık çalışma planı hazırlanırken, SCADA (Uzaktan Kontrol ve Veri Toplama Sistemi), DMA (Ölçümlü Alt Bölge), basınç yönetimi, akıllı sayaç dönüşümü ve MUSKİ Coğrafi Bilgi Sistemi'ne yönelik çalışmalar da hedefler arasına alındı.

Su kaynaklarının daha verimli kullanılması amacıyla arıtılmış atıksuların özellikle sulama alanında yeniden değerlendirilmesine yönelik çalışmalar hedeflere dahil edilirken, öğrenciler, Kadın Yaşam Merkezleri ve MUSKİ personeline yönelik eğitim ve farkındalık çalışmaları gerçekleştirildi. MUSKİ, su kayıplarının azaltılması, ölçüm ve izleme sistemlerinin geliştirilmesi, arıtılmış atıksuların yeniden değerlendirilmesi ve su verimliliği konusunda farkındalığın artırılması gibi yönetmelikte yer alan kriterleri yerine getirerek süreci başarıyla tamamladı.