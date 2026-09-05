MUSKİ, Menteşe\'nin Akyer ve Göktepe mahallelerine 50\'şer tonluk içme suyu deposu nakletti

Muğla Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (MUSKİ) Genel Müdürlüğü, Menteşe'nin kırsal mahallelerinde içme suyu yatırımlarını sürdürüyor.

Menteşe ilçe merkezine en uzak yerleşim birimleri arasında bulunan Akyer ve Göktepe mahallelerinde su arzının daha güvenli ve kesintisiz hale getirilmesi amacıyla çalışma başlatıldı. Bu kapsamda her iki mahalleye 50'şer tonluk modüler içme suyu deposu nakledildi.

MUSKİ ekipleri tarafından depoların kurulumunun yanı sıra mekanik bağlantı çalışmalarının da kısa süre içerisinde tamamlanarak sistemlerin devreye alınması planlanıyor. Çalışmaların tamamlanmasıyla mahallelerde yaşayan vatandaşların sağlıklı ve kesintisiz içme suyuna erişiminin güçlendirilmesi hedefleniyor.

MUSKİ Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, Muğla'nın her noktasında vatandaşlara sağlıklı ve kesintisiz içme suyu sağlanması amacıyla çalışmaların sürdürüldüğü belirtildi.

Açıklamada, "Büyükşehir Belediye Başkanımız Ahmet Aras'ın Muğla'mızın her noktasında vatandaşlarımıza sağlıklı ve kesintisiz içme suyu sağlanması yönündeki talimatları doğrultusunda çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bu kapsamda, Menteşe ilçemize bağlı Akyer ve Göktepe mahallelerimize 50'şer tonluk modüler içme suyu depolarımızın nakliyesini gerçekleştirdik. Depoların kurulum ve mekanik bağlantı çalışmalarını da kısa sürede tamamlayarak devreye alacak, bölgede yaşayan vatandaşlarımıza kesintisiz ve sağlıklı içme suyu sağlayacağız" ifadelerine yer verildi.