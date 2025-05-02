Nadir Aort Kapağı Ameliyatı Başarıyla Yapıldı

Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde, 4 yaprakçıklı aort kapağı bulunan 80 yaşındaki Muzaffer Uslu'nun aort kapağı başarılı bir operasyonla değiştirildi.

Amasya'nın Merzifon ilçesinde yürürken nefes darlığı ve bayılma şikayetiyle Merzifon Devlet Hastanesi'ne başvuran 80 yaşındaki Muzaffer Uslu, aort kapağının ileri düzeyde daralması nedeniyle kapağın değiştirilmesi için iki gün önce Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

Samsun Üniversitesi Tıp Fakültesi Kardiyoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Mustafa Yenerçağ ve ekibi, yaptıkları tetkikler sonucunda, Uslu'nun aort kapağının normalde 3 yaprakçıklı olması beklenirken, nadir görülen ve "Quadricuspis" olarak adlandırılan 4 yaprakçıklı aort kapağına sahip olduğunu tespit etti.

Yaşlı adam, hemen ameliyata alınarak TAVİ yöntemiyle (Aort Kapağının Kapalı Yöntemle Değiştirilmesi) aort kapağı değiştirildi.

Hastanede iki gün içinde sağlığına kavuşan Uslu'nun yarın taburcu edileceği bildirildi.

Doç. Dr. Mustafa Yenerçağ, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, hastanın TAVİ işlemi öncesinde yapılan tetkiklerinde çok daha nadir görülen Quadricuspis adı verilen 4 yaprakçıklı aort kapağı bulunduğunu belirlediklerini anlattı.

Daha önce böyle bir vaka ile karşılaşmadıklarını belirten Doç. Dr. Yenerçağ, şunları kaydetti:

"Literatürleri, akademik çalışmaları inceledik. 4 yaprakçıklı aort kapağı toplumda 100 binde 4 gözüktüğünü, taradığımız uluslararası yayınlarda 4 yaprakçıklı aort kapağı bulunan 17 hastaya TAVİ işlemi yapıldığını saptadık. Ülkemizden bildirilen vaka örneğini bulamadık. Diğer ülkelerde yapılan vakaları detaylıca inceledik. İleri tomografik analizleri yaptık. Vakamıza detaylıca hazırlandık. Ekip halinde dünyadaki 18. hastaya başarılı TAVI işlemini yaklaşık 50 dakika içerisinde tamamladık. Hastamızı bir gün yoğun bakımda takip ettikten sonra servis takibine aldık."

Doç. Dr. Yenerçağ, böyle nadir vaka ile karşılaşan doktorlara yön vermek istediklerini dile getirerek, "Nadir görülen bu 4 yaprakçıklı aort kapağına yaptığımız TAVİ işleminin prosedürel detaylarını literatüre kazandırmayı planlıyoruz. Bizden sonra bu nadir vaka ile karşılaşan meslektaşlarımıza yol göstermesi açısından referans olacaktır." ifadesini kullandı.

Muzaffer Uslu ise ameliyat sonrasında iyileştiğini anlattı.