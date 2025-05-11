Nadir Hastalıklar Sempozyumu - Son Dakika
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Sağlık

Nadir Hastalıklar Sempozyumu

Kartal'da düzenlenen sempozyumda, nadir hastalıklara karşı farkındalık artırıldı.

11.05.2025 20:13
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Kartal'da düzenlenen "Nadir Hastalıklar Sempozyumu"nda nadir hastalıklara karşı farkındalık oluşturuldu

İSTANBUL - Kartal Koşuyolu Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde düzenlenen "Nadir Hastalıklar Sempozyumu"nda, uzman hekimler tarafından, diğer uzman hekimlere ve asistan doktorlara nadir hastalıklar hakkında bilgiler aktarıldı. Amaçlarının, nadir hastalıklara yakalanan hastaların geç tanı almasını engellemek ve doktorları nadir hastalıklara karşı hazırlamak olduğunu belirten Prof. Dr. Sabit Sarıkaya, "Amacımız, bu hastalıklardan muzdarip olan kişilerin kendilerine bir hekim arayışı içerisine girdikleri zaman çok ciddi problemler yaşaması nedeniyle hekimlerimizin bu hastalıkları daha iyi anlaması ve hastalara bir bakıma daha iyi hizmet sunması" dedi.

Kartal Koşuyolu Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde "Nadir Hastalıklar Sempozyumu" düzenlendi. Sempozyumda, çok sık rastlanmayan nadir hastalık sahibi olan hastalarla karşılaşmış ve tedavilerini sağlamış olan uzman hekimler tarafından diğer hekimlere ve asistan doktorlara, nadir hastalıklar ve tedavileri ile alakalı bilgi ve tecrübeler aktarıldı. Bu sayede nadir hastalıklara yakalanan hastaların yalnızlık psikolojisinden kurtularak daha iyi hizmet alabilmesi, geç tanı almasının engellenmesi, nadir hastalıklarla karşılaşan doktorların daha hazır halde olması ve tedavinin daha hızlı şekilde sağlanması hedeflendi. Sempozyumda, uzman hekimler tarafından Nutcracker Sendromu, May-Thurner Sendromu ve Superior Mesenterik Arter Sendromu gibi hastalıklar masaya yatırıldı. Ayrıca sempozyuma katılan doktorlar, nadir hastalıklara karşı farkındalık oluşturmak amacıyla özel baskılı tişörtler giydi.

Erişkin Kalp ve Damar Cerrahisi Uzmanı Prof. Dr. Sabit Sarıkaya, "Vasküler hastalıklar dediğimiz hastalıkların nadir görülen formlarını bugün inceledik ve tartıştık. Bunları tartışma sebebimiz, bu hastalıklardan muzdarip olan kişilerin kendilerine bir hekim arayışı içerisine girdikleri zaman çok ciddi problemler yaşaması nedeniyle hekimlerimizin bu hastalıkları daha iyi anlaması ve hastalara bir bakıma daha iyi hizmet sunması ve daha bilgili bir şekilde hastalarımızı karşılaması. Bu nedenle bir farkındalık toplantısı oluşturduk. Bu hastalarımız yalnız değil, bu hastalarımızı sahip çıkan hekimlerimiz var. Amacımız hastaların geç tanı almasını ve hastanede vakit kaybetmesini engellemek. Ayrıca hekimlerimize bu hastalıkları düzgün şekilde anlatabilmek ve hekimlerimizde bu hastalıklara karşı farkındalık oluşturup bu konuya eğilmelerini de amaçlıyoruz. Dolayısıyla hekimlerimize bu tarzda bir hasta geldiğinde hastalığı bilmez pozisyonda olmamaları ve hastaları en azından gerektiğinde nasıl yönlendirileceklerine dair bilgi vermeleri sağlanmış olacak" dedi.

Prof. Dr. Sarıkaya, "Hasta bu hastalıkla baş başa kaldığında ciddi bir arayışa girmekte. Etrafındakilerine bakmakta, günümüz ortamında sosyal medyaya girip bu hastalığa yakalananları araştırmakta, hastalığının grupları var mı diye aramakta, farklı doktorlar gitmekte. Yani bu hastalarımızda kavram ve kafa karışıklığı oluşuyor ve ne yapacaklarını bilemez pozisyona geliyorlar. Bu yüzden hastalar bu konuyla ilgili branş hekimlerimize gittiğinde özellikle branş hekimlerimizin bu konuda bilgili olması gerekir. Bizim birbirimizi ve hekimlerimizi bilgilendirmemiz, hastalarımızın ortada kalmamasını ve hastane köşelerinde mağduriyet yaşamamalarını sağlamak istiyoruz. Biz bu hastalıkları tedavi etmeye başladığımızda biz de aynı pozisyondaydık ama 5 yıl uğraş verdik ve bazı nadir hastalıkları bizim hastanemizde tedavi edilebilir pozisyona getirdik. Bu konuda Avrupa ve hatta Amerika dahil olmak üzere çok önemli bir merkez haline geldik" şeklinde konuştu.

Kaynak: İHA

Eğitim, Sağlık, Son Dakika

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