Nadir Rahim Anomalisi Başarıyla Tedavi Edildi - Son Dakika
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Nadir Rahim Anomalisi Başarıyla Tedavi Edildi

Nadir Rahim Anomalisi Başarıyla Tedavi Edildi
13.07.2026 11:56
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Diyarbakır'da doğuştan rahim anomalisine sahip 21 yaşındaki hasta, laparoskopik ameliyatla tedavi edildi.

Diyarbakır'da, doğuştan kadın üreme organlarına ait milyonda birden daha az görülen kompleks bir rahim anomalisi, gerçekleştirilen başarılı cerrahi müdahale ile tedavi edildi.

Doğuştan kadın üreme organlarına ait milyonda birden daha az görülen kompleks bir rahim anomalisi, gerçekleştirilen başarılı cerrahi müdahale ile tedavi edildi. Uzun süre farklı sağlık merkezlerinde çözüm arayan 21 yaşındaki hasta, yapılan ileri değerlendirmelerin ardından gerçekleştirilen kapalı (laparoskopik) ameliyatla sağlığına kavuştu. Ameliyatı gerçekleştiren Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Doç. Dr. İhsan Bağlı, hastada doğuştan çift rahim ve her iki tarafta rahim kanalının bulunmaması gibi son derece nadir görülen bir anomalinin tespit edildiğini belirtti.

Doç. Dr. İhsan Bağlı, kadın üreme organlarına ait doğumsal anomalilerin hafif tablolardan oldukça ağır ve kompleks vakalara kadar farklı şekillerde görülebildiğini ifade ederek, "21 yaşındaki hastamız ne yazık ki bu hastalığın en ağır formlarından biriyle mücadele ediyordu. Daha önce birçok sağlık kuruluşuna başvurmasına rağmen kalıcı bir çözüm sağlanamamıştı. Kliniğimizde yaptığımız ayrıntılı değerlendirmeler sonucunda hasta ve ailesinin de onayını alarak laparoskopik, yani kapalı yöntemle ameliyat planladık. Yaklaşık 4,5 saat süren operasyonu Op. Dr. Ercan Koçkaya ile birlikte titizlikle gerçekleştirdik" dedi.

Operasyonun teknik açıdan oldukça zorlu geçtiğini belirten Bağlı, bu durumun en önemli nedenlerinden birinin hastanın daha önce geçirdiği iki cerrahi girişime bağlı gelişen yoğun karın içi yapışıklıklar olduğunu söyledi. Ayrıca sol tüpte yaklaşık 15 santimetre büyüklüğünde, içi kanla dolu kitlenin de ameliyatın güçlük derecesini artırdığını ifade etti.

Operasyonda görev alan Op. Dr. Ercan Koçkaya ise multidisipliner yaklaşım ve deneyimli cerrahi ekibin katkısıyla başarılı bir sonuç elde edildiğini belirterek, hastanın hem sağlığına kavuşmasının hem de gelecekte anne olabilme potansiyelinin korunmasının kendileri için büyük mutluluk kaynağı olduğunu dile getirdi.

Başarılı operasyonun ardından sağlık durumu iyi olan hastanın takip ve tedavi sürecinin planlandığı şekilde devam ettiği bildirildi. - DİYARBAKIR

Kaynak: İHA

Diyarbakır, Sağlık, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Sağlık Nadir Rahim Anomalisi Başarıyla Tedavi Edildi - Son Dakika

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