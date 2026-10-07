New York'ta yıl başından beri 108 kızamık vakası sonrası afet acil durumu ilan edildi - Son Dakika
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New York'ta yıl başından beri 108 kızamık vakası sonrası afet acil durumu ilan edildi

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New York'ta yıl başından 3 Ekim'e kadar 108 doğrulanmış kızamık vakası görüldü; vakaların 101'i eyaletin diğer bölgelerinde kaydedildi. Vali Hochul'un afet acil durumu kararıyla sağlık görevlileri ve eczacılara MMR aşısı yapma, hemşirelere kızamık testi isteme yetkisi verildi.

ABD'nin New York eyaletinde yıl başından bu yana 108 kızamık vakasının tespit edilmesinin ardından Vali Kathy Hochul eyalet genelinde "afet acil durumu" ilan etti.

ABD'nin New York eyaletinde artan kızamık vakaları nedeniyle New York Valisi Kathy Hochul tarafından "afet acil durumu" ilan edildi. New York'ta yıl başından 3 Ekim'e kadar 108 doğrulanmış kızamık vakası kaydedildi. Vakaların 7'sinin New York kentinde, 101'inin ise eyaletin diğer bölgelerinde tespit edildiği bildirildi. Eyalet yetkililerine göre 15 Temmuz'dan bu yana 18 ilçedeki aşılama oranlarının düşük olduğu kırsal topluluklarda 92 vaka tespit edildi.

Aşı ve test yetkisi genişletildi

Hochul'un imzaladığı acil durum kararıyla kızamıkla mücadelede aşı ve test kapasitesinin artırılması amaçlanıyor. Karar kapsamında sağlık görevlileri ve eczacılara kızamık, kabakulak ve kızamıkçığa karşı uygulanan MMR aşısını yapma yetkisi verildi. Hemşirelerin de kızamık testi talep edebilmesine imkan sağlandı. Etkilenen kırsal bölgelerde 15 Temmuz'dan bu yana yerel sağlık birimleri tarafından binin üzerinde MMR aşısı uygulandığı bildirildi. Acil durum kararının 4 Kasım'a kadar yürürlükte kalacağı açıklandı.

"Önlemler New Yorkluları koruyacak"

New York Valisi Kathy Hochul, son verilerin değerlendirilmesinin ardından afet acil durumu ilan ettiğini belirtti. Hochul, aşıyla önlenebilir bir hastalık nedeniyle kimsenin ciddi şekilde hastalanmaması veya hayatını kaybetmemesi gerektiğini ifade ederek, aşı ve test yapabilecek sağlık çalışanlarının sayısının artırıldığını bildirdi.

ABD'de 3 bin 887 vaka

ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri'nin (CDC) 1 Ekim tarihli verilerine göre, ABD genelinde 2026 yılı içinde 3 bin 887 doğrulanmış kızamık vakası kaydedildi. ABD'de bu yıl 1991'den bu yana en fazla kızamık vakasının görüldüğü yıl oldu. New York'un komşusu Pennsylvania'da da kızamık salgını sürüyor. Eyalette vaka sayısı bini aşarken, 5 kişi hayatını kaybetti.

Kaynak: İHA
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