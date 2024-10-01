Niğde'de İlk Kornea Nakli Yapıldı - Son Dakika
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Sağlık

Niğde'de İlk Kornea Nakli Yapıldı

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Görme kaybı yaşayan Mustafa Aybar'a Niğde’de kornea nakli yapılırken, merkez ilk kez açıldı.

01.10.2024 02:51
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Niğde'de bir ilk gerçekleştirildi: Görme kaybı olan hastaya kornea nakli yapıldı

NİĞDE - Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde, sağ gözünde görme kaybı olan bir hastaya kornea nakli yapıldı.

Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne gözde leke ve görme kaybı şikayeti ile başvuran 51 yaşındaki Mustafa Aybar'a kornea bankasından temin edilen uygun donörden kornea nakli ameliyatı yapıldı. Göz Hastalıkları Uzmanı Dr. Öğretim Üyesi Ömer Özer tarafından yapılan ameliyatın ardından Göz Hastalıkları Servisi'ne alınan Mustafa Aybar Niğde'de kornea nakli yapılan ilk hasta oldu. Aybar'ı hastanede ziyaret eden Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hasan Uslu; hastane bünyesinde geçtiğimiz ay kornea nakil merkezi kurulduğunu söylerken başarılı operasyonda emeği geçen doktorlara teşekkür etti. Rektör Uslu; "Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi olarak bugün bir ilki yaşıyoruz. Üniversitemiz Tıp Fakültesi öğretim üyelerimizin çabaları ile ilk kez kornea nakli yaptık. Yapılan ameliyatla hastamız sağlığına kavuştu. Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi olarak ilimize sağlık alanında katkı sağlamaya devam edeceğiz" diye konuştu.

"Niğde'de yapamayacağımız göz ameliyatı yok"

Niğde İl Sağlık Müdürü Uzm. Dr. Bahadır Karaca ise Niğde'de ilk kez bir organ nakli gerçekleştirildiğini belirterek; " Sağlık Bakanlığı'ndan Ağustos ayında gerekli izinlerimizi aldık ve bunun neticesinde ilk hastamıza nakil gerçekleştirdik. Emeği geçen hocalarımıza teşekkür ediyorum. 8 öğretim üyemiz ve 10 asistanımız var ve göz hastalıkları konusunda yapamayacağımız bir ameliyat yok. Bu konuda gururluyuz" şeklinde konuştu.

"Görme yeteneğini kaybetmiş hastalara tedavi umudu sağlıyoruz"

Kornea naklini gerçekleştiren Göz Hastalıkları Uzmanı Dr. Öğretim Üyesi Ömer Özer; uzun bir süredir korneasındaki hastalığa bağlı olarak bulanık görmesi olan hastaya kornea nakli yapmayı kararlaştırdıklarını, korneayı ise Kayseri Şehir Hastanesi aracılığı ile Afyon'dan temin ettiklerini belirtti. Özer; "Hastamız yaklaşık bir ay kadar önce görme bulanıklığı ve gözde bir leke şikayetiyle bize başvurdu. Yaptığımız muayeneler sonrasında kornea nakli olması gerektiğine karar verdik ve kurduğumuz Kornea Nakli Merkezi üzerinden korneayı temin ettik. Bu operasyonu ilimizde ilk defa üniversitemiz bünyesinde gerçekleştirmiş olduk. Ameliyat sonrası hastamızı bugün şifa ile taburcu ediyoruz. Kornea nakli sayesinde görme yeteneğini kaybetmiş hastalara bir tedavi umudu sağlamış oluyoruz" ifadelerine yer verdi.

Yapılan kornea nakli ile sağlığına kavuşan Mustafa Aybar ise başka şehirlere sevk olmadan yaşadığı şehirde nakil ameliyatı olduğu için mutlu olduğunu ifade ederek teşekkürlerini iletti.

Niğde\'de İlk Kornea Nakli Yapıldı
Kaynak: İHA

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Son Dakika Sağlık Niğde'de İlk Kornea Nakli Yapıldı - Son Dakika

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