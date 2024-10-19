Niğde'de Normal Doğum Farkındalık Standı - Son Dakika
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Sağlık

Niğde'de Normal Doğum Farkındalık Standı

Niğde\'de Normal Doğum Farkındalık Standı

Niğde Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde normal doğumun önemi anlatan bilgilendirme standı açıldı.

19.10.2024 13:16
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Niğde Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde "Normal Doğum Eylem Planı" çerçevesinde bilgilendirme standı açıldı.

İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanlığı tarafından kurulan stantta, kadınlara normal doğum hakkında bilgi verildi.

Standı ziyaret eden Niğde İl Sağlık Müdürü Dr. Öğretim Üyesi Doğan Bahadır İnan, normal doğum eylem planı kampanyası kapsamında yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen İnan, normal doğum yapan anneler ile bebekleri arasında ilk andan itibaren sağlıklı bir bağ kurulduğunu belirtti.

Bu etkinlikle anneleri bilgilendirmeyi ve normal doğumun önemini anlatmayı hedeflediklerini vurgulayan İnan, "Normal doğumun avantajları ve süreç ayrıntılı şekilde stantta aktarılıyor. Kadınlara bu yöntemin çoğu durumda güvenli ve doğal bir seçenek olarak öne çıktığı, anne adaylarının daha hızlı bir iyileşme süreci yaşamasına da imkan tanıdığı ve annenin fiziksel sağlığının yanı sıra psikolojik iyilik hali için de fayda sağladığı aktarılıyor." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Sağlık Niğde'de Normal Doğum Farkındalık Standı - Son Dakika

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